Homem que chutou o rosto da filha no Paraná é preso

O suspeito prestou depoimento à Polícia Civil na quarta-feira (8/7) e responderá pelo crime de lesão corporal - (crédito: Reprodução redes sociais)

O homem flagrado por câmeras de segurança chutando o rosto da própria filha, 3 anos, foi preso nesta quinta-feira (9/7), em São Francisco Beltrão, no sudoeste do Paraná. A informação foi confirmada pela Polícia Civil do Estado ao Correio. O homem não teve a identidade divulgada.

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O suspeito havia comparecido espontaneamente à delegacia na quarta-feira (8/7), quando prestou depoimento. Na ocasião, confessou a agressão e afirmou que a reação foi motivada pelo choro da criança, mas alegou não se lembrar completamente do episódio.

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Após tomar conhecimento das imagens, a Polícia Civil instaurou um inquérito para investigar o caso. A corporação também solicitou medidas protetivas de urgência para a menina, o irmão e mãe. O Conselho Tutelas acompanha o caso e a criança passou por exame de corpo e delito.

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O caso ganhou repercussão nacional após as imagens mostrarem o homem caminhando na rua com duas crianças e, em seguida desfere um chute um rosto na menina, que cai no chão. A mãe da menina procurou a Polícia Civil na terça-feira (7/7) e registrou um boletim de ocorrência depois de assistir às imagens da violência que passaram a circular nas redes sociais. O caso ocorreu no domingo (5/7).

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Mãe da criança só descobriu a agressão quando as imagens passaram a circular na redes sociais. A Polícia Civil investiga o casohttps://t.co/xWLs1rnaXh pic.twitter.com/RJKQZ5rLph July 9, 2026