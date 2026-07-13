Brasil envia 48 toneladas de leite em pó a Cuba diante de crise de desabastecimento

A ação é coordenada pela Agência Brasileira de Cooperação (ABC), vinculada ao Ministério das Relações Exteriores - (crédito: Ministério de Relações Exteriores)

O governo brasileiro iniciou nesta segunda-feira (13/7) uma operação de ajuda humanitária destinada a Cuba, com o envio de 48 toneladas de leite em pó para auxiliar o país caribenho no enfrentamento da grave situação de desabastecimento de alimentos.

A ação é coordenada pela Agência Brasileira de Cooperação (ABC), vinculada ao Ministério das Relações Exteriores, e conta com alimentos fornecidos pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). O transporte será realizado em dois voos da Força Aérea Brasileira (FAB), ambos com destino à cidade de Santiago de Cuba.

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O primeiro carregamento, com 16 toneladas de leite em pó, partiu às 14h10 desta segunda-feira da Base Aérea de Canoas, no Rio Grande do Sul. A previsão é que a carga chegue ao destino na próxima quarta-feira (15). O segundo voo está programado para decolar nesta terça-feira (14), do Aeroporto Internacional de Porto Alegre, transportando as 32 toneladas restantes, também com chegada prevista para quarta-feira.

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A decisão de enviar a assistência humanitária foi tomada após reunião realizada em 9 de julho pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva com ministros e autoridades do governo federal, entre eles a ministra-chefe da Casa Civil, Miriam Belchior, o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, o chanceler Mauro Vieira e o presidente da Conab, Sílvio Porto.

Esta não é a primeira iniciativa brasileira de apoio a Cuba nos últimos anos. Em 2025, o Brasil já havia realizado uma doação humanitária ao país em resposta aos impactos provocados pelo furacão Melissa, cujos efeitos ainda são sentidos especialmente na região oriental cubana, onde está localizada Santiago de Cuba.

Segundo o governo federal, novas doações de alimentos e medicamentos para Cuba seguem em avaliação.