Parreira tem discreta melhora, mas segue em estado grave

Ex-treinador da Seleção segue internado na UTI sem previsão de alta - (crédito: Foto: Reprodução / Instagram)

Ex-técnico da Seleção Brasileira, Carlos Alberto Parreira apresentou uma discreta melhora do seu quadro clínico. De acordo com boletim médico divulgado nesta segunda-feira (13/7), ele está passando por uma redução gradual da sedação. Ele vem alternando momentos de lucidez com períodos de coma induzido.

Dessa maneira, Parreira segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Samaritano Barra, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro, e sem previsão de alta. O tetracampeão mundial com a Seleção Brasileira está internado desde o dia 16 de junho, com diagnóstico de inflamação pulmonar.

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O quadro de Parreira segue estabilizado, apesar de o estado de saúde continuar sendo considerado grave.

Na última terça-feira, dia (7/7), Parreira passou por uma traqueostomia. De acordo com o hospital, o procedimento garante a inserção de uma cânula no pescoço para ajudar na ventilação artificial. Aliás, o ex-treinador segue realizando diálise.

O boletim médico cita ainda que Parreira é acompanhado pelo pneumologista intensivista Arthur Vianna e por uma equipe multidisciplinar do hospital.