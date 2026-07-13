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MELHORA

Parreira tem discreta melhora, mas segue em estado grave

Ex-treinador da Seleção Brasileira está internado desde o dia 16 de junho, com diagnóstico de inflamação pulmonar

Ex-treinador da Seleção segue internado na UTI sem previsão de alta - (crédito: Foto: Reprodução / Instagram)
Ex-treinador da Seleção segue internado na UTI sem previsão de alta - (crédito: Foto: Reprodução / Instagram)

Ex-técnico da Seleção Brasileira, Carlos Alberto Parreira apresentou uma discreta melhora do seu quadro clínico. De acordo com boletim médico divulgado nesta segunda-feira (13/7), ele está passando por uma redução gradual da sedação. Ele vem alternando momentos de lucidez com períodos de coma induzido.

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Dessa maneira, Parreira segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Samaritano Barra, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro, e sem previsão de alta. O tetracampeão mundial com a Seleção Brasileira está internado desde o dia 16 de junho, com diagnóstico de inflamação pulmonar.

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O quadro de Parreira segue estabilizado, apesar de o estado de saúde continuar sendo considerado grave.

Na última terça-feira, dia (7/7), Parreira passou por uma traqueostomia. De acordo com o hospital, o procedimento garante a inserção de uma cânula no pescoço para ajudar na ventilação artificial. Aliás, o ex-treinador segue realizando diálise.

O boletim médico cita ainda que Parreira é acompanhado pelo pneumologista intensivista Arthur Vianna e por uma equipe multidisciplinar do hospital.

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Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 13/07/2026 15:58
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