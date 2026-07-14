Caminhoneiro gravou vídeo horas antes de morrer em acidente na BR-251

Caminhão carregado com camarão pegou fogo após bater em duas carretas na Serra de Francisco Sá, na BR-251 - (crédito: CBMG/divulgação)

Horas antes de morrer em um grave acidente envolvendo três veículos de carga na BR-251, no km 474, na Serra de Francisco Sá, no município homônimo, no Norte de Minas, na manhã de domingo (12/7), o caminhoneiro Carlos Eduardo da Silva, de 26 anos, gravou um vídeo, divulgado em uma rede social, mostrando a perigosa rodovia. Na gravação, ele diz as frases: "transportando o progresso do Brasil" e "Deus abençoe e tudo de bom".

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O vídeo viralizou nas redes sociais nesta segunda-feira (13/7). O caminhoneiro seguia do Nordeste para São Paulo.

Carlos Eduardo, conhecido como “Dudu”, era natural do município de Passagem (RN), de 3.233 habitantes, situado na Região Metropolitana de Natal. A morte dele provocou grande comoção na pequena cidade.

O acidente que ceifou a vida do motorista potiguar aconteceu no trecho mais letal da BR-251. Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Corpo de Bombeiros, Dudu descia a serra, no sentido Salinas-Francisco Sá, conduzindo um caminhão carregado com camarão, quando perdeu o controle direcional do veículo, invadiu a contramão e colidiu lateralmente com uma carreta carregada com composto para plantas (adubo), que seguia no sentido contrário.

Na sequência, o caminhão atingiu uma segunda carreta, que subia a serra transportando bicarbonato. Os veículos que transportavam camarão e bicarbonato pegaram fogo. O motorista do caminhão ficou preso às ferragens e morreu, tendo o corpo carbonizado. Os condutores das duas carretas conseguiram escapar.

Por causa da tragédia, o trânsito na BR-251 ficou interrompido por cerca de 10 horas e só foi liberado no fim da tarde de domingo.

No vídeo gravado na BR-251 e divulgado nas redes sociais horas antes do acidente que o vitimou, Dudu diz: “E aí, galerinha! Papai do céu nos abençoe por mais um dia. Que nos proteja, nos livre de todo o mal. Estamos por aqui, ó... Sabadou! Transportando o progresso do Brasil. Que seja sempre como Deus quiser. Deus sabe o que faz e nós não sabe (sic) o que diz. Deus abençoe e tudo de bom. Sabadou!”

Ativo nas redes sociais, Carlos Eduardo era muito conhecido na pequena Passagem, distante 66 quilômetros de Natal. Emocionada, a prefeita do município, Wedna Mendonça (PP), gravou um vídeo, divulgado nas redes sociais, lamentando profundamente a morte do caminhoneiro ocorrida na perigosa rodovia, no Norte de Minas Gerais.

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“Hoje, meu coração está profundamente entristecido. Recebi com profunda dor a notícia da morte precoce do nosso amigo Dudu, um homem trabalhador, honesto e amado por todos que o conheceram”, diz a prefeita, que manifesta sentimento de pesar aos familiares e amigos do jovem caminhoneiro.

“Passagem, hoje, está de luto por um jovem sonhador, que sempre trouxe consigo a alegria de viver”, completa a prefeita.

Nesta segunda-feira, circulou nas redes sociais um áudio atribuído a Carlos Eduardo da Silva no qual, em conversa com outra pessoa, ele teria dito que o caminhão apresentava problemas mecânicos. No entanto, não houve confirmação oficial da veracidade do áudio.

Conforme as autoridades envolvidas, as causas do acidente ainda serão apuradas com base em informações fornecidas por testemunhas, pelas equipes policiais e pela perícia. O fogo que consumiu a carga e o caminhão também atingiu a parte mecânica e o sistema de freios do veículo, o que poderá dificultar os trabalhos para identificar as causas do desastre, revelou uma fonte da área de trânsito.