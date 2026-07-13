Novo e-Título ganha PIX, biometria e novas funções para Eleições 2026

Com novas ferramentas de segurança, integração de serviços e atualização automática de dados, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) lançou uma versão reformulada do e-Título, aplicativo que funciona como a versão digital do título de eleitor. A atualização chega às vésperas do calendário das Eleições 2026 com a promessa de reduzir etapas, concentrar serviços em um único ambiente e facilitar o acesso dos eleitores à Justiça Eleitoral.

Entre as principais novidades está a possibilidade de pagar multas eleitorais diretamente pelo aplicativo, via PIX ou cartão de crédito, por meio da integração com o PagTesouro. A mudança permite que eleitores com pendências regularizem a situação eleitoral sem precisar recorrer a outras plataformas.

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Outro avanço é a sincronização automática dos dados cadastrais e biométricos. Antes, alterações como mudança de nome ou estado civil exigiam procedimentos adicionais para aparecer no aplicativo. Agora, as informações são atualizadas em tempo real, sem necessidade de reinstalar o e-Título ou emitir um novo documento digital. "O foco da nova versão é oferecer maior autonomia ao eleitor, unificando serviços que antes dependiam de outras plataformas do Tribunal", informou o TSE.

A atualização também amplia os mecanismos de segurança. O aplicativo passa a gerar um código temporário de autenticação para validação de identidade em sistemas conveniados da Justiça Eleitoral. Para acessar o recurso, o eleitor precisa realizar previamente um reconhecimento facial por vídeo-selfie.

Outra funcionalidade inédita é a emissão da certidão de filiação partidária diretamente no aplicativo. O documento poderá ser gerado nas modalidades simples, com o vínculo atual, ou histórica, com registros de filiações anteriores. O serviço estará disponível apenas para usuários com o e-Título validado por conferência biométrica.

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Navegação mais simples e novos serviços

Além das novas funções, o TSE reformulou a interface do aplicativo para tornar a navegação mais intuitiva e concentrar ferramentas que antes exigiam outros sistemas. Agora, o eleitor pode acompanhar, em tempo real, o andamento de solicitações feitas pelo sistema Título Net. Também será possível validar a autenticidade de certidões eleitorais por meio da leitura do QR Code utilizando a câmera do celular.

A justificativa de ausência nas eleições também foi reformulada. Segundo o Tribunal, tanto o procedimento realizado no dia da votação, por geolocalização, quanto a justificativa apresentada após o pleito passaram a contar com um fluxo simplificado.

Quem atua como mesário voluntário também ganhou uma nova opção. O aplicativo permite solicitar o descadastramento diretamente pelo celular, com atualização imediata do cadastro e informações sobre uma futura inscrição.

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Boletim de urna no mesmo aplicativo

Outra mudança anunciada pelo TSE envolve a integração do módulo Boletim na Mão ao próprio e-Título. Com isso, deixa de ser necessário utilizar um segundo aplicativo para consultar boletins de urna.

A nova versão também permite selecionar e compartilhar vários boletins simultaneamente, funcionalidade voltada a fiscais, partidos políticos e cidadãos interessados no acompanhamento da apuração. "O acesso antecipado evita congestionamentos virtuais e garante que o documento digital esteja pronto para uso, inclusive como identificação na cabine de votação", orienta o Tribunal Superior Eleitoral.