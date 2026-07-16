Homem é preso suspeito de furtar cartão de freira e gastar R$ 30 mil

Um homem foi preso por suspeitas de roubar um cartão de uma freira e gastar mais de R$ 30 mil. O caso aconteceu em Ponta Grossa, no Paraná, e é investigado pela Polícia Civil. Segundo a corporação, o suspeito foi preso na terça-feira (14), quando os policiais também apreenderam os produtos que teriam sido comprados por ele. O nome do suspeito não foi divulgado e, por isso, não foi possível localizar sua defesa.

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De acordo com os investigadores, o cartão foi furtado em Teixeira Soares (PR) no dia 5 de junho, enquanto o homem prestava serviços como dedetizador. Ele teria solicitado que as pessoas do convento se retirassem para a conclusão do serviço, e furtou o cartão que tinha um papel com a senha. A partir daí, o suspeito fez compras e chegou a sacar dinheiro em espécie.

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Na casa do suspeito, foram apreendidos itens como panelas, microondas, aparelho de som, dois celulares e uma televisão. De acordo com a polícia, os produtos recuperados somam cerca de R$ 14 mil . Na residência também foram apreendidos R$ 6,4 mil sacados com o cartão , o que deixou a conta negativa. Outros produtos que teriam sido adquiridos pelo suspeito, fechando o total de gastos em mais de R$ 30 mil, ainda não foi recuperada.

"Foi possível identificar o suspeito por conta das transações. Foram levantadas diversas imagens de diversos estabelecimento em que ele aparece usando o cartão", explicou o delegado Rafael Nunes Mota, responsável pela investigação.

Segundo o delegado, a investigação continua na tentativa de identificar pessoas que possam ter participado como receptadores de produtos. O inquérito deve ser concluído no prazo de dez dias.

*Com informações da Agência Estado