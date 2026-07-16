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Anvisa recolhe lotes da água Mamba Water após detectar bactéria

A empresa identificou a presença da bactéria Pseudomonas aeruginosa, mesma encontrada nos produtos Ypê, em testes de rotina. Medida vale para as latas de 350ml dos lotes 13 e 14, fabricados em abril de 2026

Água mineral sem gás Mamba Water - (crédito: Reprodução)
Água mineral sem gás Mamba Water - (crédito: Reprodução)

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento de dois lotes da água mineral sem gás Mamba Water após a detecção da bactéria Pseudomonas aeruginosa durante análises de controle de qualidade realizadas pela própria fabricante. 

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Esse é o terceiro episódio envolvendo este microrganismo em poucos meses no Brasil. Em abril, a bactéria foi encontrada em mais de 100 lotes de produtos da marca Ypê e, em junho, motivou o recolhimento de um lote da água mineral Crystal. 

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A medida foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira (16/7) e determina o recolhimento voluntário e a suspensão da comercialização, distribuição e uso das latas de 350 ml dos lotes 13 e 14, fabricados nos dias 3 e 4 de abril de 2026. 

A fabricante, HNK BR Industria de Bebidas Ltda., comunicou voluntariamente o problema à agência reguladora após identificar a contaminação durante teste de rotina. A resolução não informa se houve registro de consumidores afetados. O Correio entrou em contato com a empresa, mas ainda não obteve resposta. 

Além do recolhimento, a agência determinou a suspensão da comercialização, distribuição e uso dos produtos e apontou descumprimeiro da legislação sanitária aplicável a alimentos e a qualidade da água. 

A orientação para quem tiver produtos dos lotes indicados, é de não consumir e esperar por novas determinações. 

Lotes contaminados: 

Mamba Water Água Mineral Sem Gás – lata de 350 ml;

  • lote 13 (fabricado em 3 de abril de 2026, validade até 3 de abril de 2027);

  • lote 14 (fabricado em 4 de abril de 2026, validade até 4 de abril de 2027).

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Giovanna Rodrigues

Formada em Jornalismo pela UDF, é repórter do site do Correio Braziliense e cobre temas como Politica, Ciências, Brasil, Mundo e Concursos

Por Giovanna Rodrigues
postado em 16/07/2026 10:52
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