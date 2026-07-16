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JORNALISMO EM LUTO

Renato Machado relembrou cobertura "pé-quente" do penta em último post

Ex-âncora do 'Bom Dia Brasil' e correspondente internacional, o jornalista estava internado em uma clínica no Rio e morreu nesta quinta

Renato Machado liderou o Bom Dia Brasil entre 1996 e 2010 como apresentador e editor-chefe - (crédito: Divulgação/Monica Morel)
Renato Machado liderou o Bom Dia Brasil entre 1996 e 2010 como apresentador e editor-chefe - (crédito: Divulgação/Monica Morel)

O jornalista Renato Machado morreu na manhã desta quinta-feira (16/7), aos 83 anos. Ex-apresentador do Bom Dia Brasil, da TV Globo, ele estava internado na Clínica São Vicente, na Gávea, na zona sul do Rio de Janeiro. A causa da morte não foi informada.

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Dias antes de morrer, Renato havia compartilhado em seu perfil no Instagram uma lembrança da final da Copa do Mundo de 2002, quando anunciou a abertura da transmissão da decisão vencida pelo Brasil sobre a Alemanha.

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A publicação, feita no último sábado (11/7), resgatava o momento em que a seleção brasileira conquistou o pentacampeonato mundial.

 
 
 
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Na legenda do vídeo, o jornalista escreveu: “O ano era 2002. Copa da Coreia do Sul. A final foi Brasil 2 x 0 Alemanha. Ronaldo Fenômeno fez os dois gols. Brasil se tornou pentacampeão, estampando no escudo do uniforme as cinco estrelas. Teve pé-quente anunciando a abertura da Copa. Rumo ao Hexa!!”.

Renato Machado construiu uma trajetória de mais de 40 anos na TV Globo, tornando-se um dos nomes mais conhecidos do telejornalismo brasileiro. Ao longo da carreira, comandou o Jornal da Globo e o RJTV, integrou a bancada do Jornal Nacional e também atuou como repórter especial e correspondente internacional.

Entre 1996 e 2010, acumulou as funções de apresentador e editor-chefe do Bom Dia Brasil. Nesse período, dividiu a bancada inicialmente com Leilane Neubarth e, mais tarde, com Renata Vasconcellos.

Em 2011, voltou ao exterior para assumir novamente a correspondente da emissora em Londres, posto que ocupou até janeiro de 2016, quando foi sucedido pela jornalista Cecília Malan.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 16/07/2026 13:10
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