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CRIME NO PARANÁ

Tiroteio em conveniência no PR deixa dois mortos e três feridos

Suspeito é um adolescente de 16 anos. Explosivos foram encontrados na casa dele, e a mãe foi presa em flagrante durante a operação

Uma mulher foi encaminhada para a delegacia e segue detida - (crédito: Divulgação/PCPR)
Uma mulher foi encaminhada para a delegacia e segue detida - (crédito: Divulgação/PCPR)

Marcio Bertholdi Geraldo, de 43 anos, e Michael Zachytko Cavalcante, de 38, morreram na noite desta sexta-feira (17/7) vítimas de um tiroteio em conveniência localizada em Campo Mourãom no Paraná. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, outras três pessoas ficaram feridas.

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Imagens das câmeras de segurança do local mostram o suspeito, que usava uma balaclava, chegando na conveniência e abrindo fogo dentro do estabelecimento. Uma das vítimas feridas é uma mulher de 40 anos, que não foi identificada. Investigações preliminares indicam que a mulher seria o alvo do suspeito.

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Segundo apurações da imprensa local, o suspeito do crime é um adolescente de 16 anos, que foi identificado pela polícia e está foragido. Na casa do jovem foram encontrados explosivos. A mãe do suspeito foi encaminhada para a delegacia e segue detida.

“As polícias Civil e Militar estão em diligências ininterruptas para a captura do autor dos disparos”, informa nota da Sesp. “Até o momento, uma mulher foi presa em flagrante por estar em posse de duas munições, porções de entorpecentes, antenas para bloqueador de sinal e material explosivo. A investigação está em andamento para esclarecer a sua relação com o crime”, destaca a Secretaria.

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Mannu Leones

Repórter

Jornalista pelo Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP), aficionada por jornalismo político e jornalismo em quadrinhos, além de ilustradora. Com passagens por CNN Brasil, SBT News e SBT Brasil

Por Mannu Leones
postado em 18/07/2026 13:48
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