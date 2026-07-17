InícioBrasil
BELO HORIZONTE

Advogada é multada após usar IA para citar decisões judiciais inexistentes

Defesa apresentou precedentes falsos atribuídos ao STJ e ao TJMG. Apesar de absolver a cliente da responsabilidade pelo acidente, a magistrada aplicou multa a advogada e encaminhou o caso à OAB-MG

A decisão que identificou o uso de jurisprudências falsas é da juíza Flávia de Vasconcellos Lanari, do Juizado Especial Cível da Comarca de Belo Horizonte. - (crédito: Robert Leal/TJMG)
A decisão que identificou o uso de jurisprudências falsas é da juíza Flávia de Vasconcellos Lanari, do Juizado Especial Cível da Comarca de Belo Horizonte. - (crédito: Robert Leal/TJMG)

Uma advogada, que não teve sua identidade divulgada, foi multada em R$ 990 após incluir jurisprudências inexistentes em um processo que discutia um acidente de trânsito em Belo Horizonte (BH). O caso foi divulgado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) nesta sexta-feira (17/7), que não informou a data do processo e nem a identidade dos envolvidos. 

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Embora a Justiça tenha concluído que a motorista defendida não teve responsabilidade pela colisão, a juíza identificou que a defesa utilizou decisões judiciais falsas para embasar seus argumentos e considerou a conduta como litigância de má-fé, que é quando uma pessoa age de forma desonesta em um processo judicial para enganar o juiz.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

A ação tratava de um engavetamento ocorrido na Avenida Raja Gabaglia, na Região Centro-Sul da capital mineira. O motorista que entrou com o processo alegava que a condutora do veículo à frente teria provocado o acidente ao frear de forma brusca, pedindo indenização por danos materiais e morais.

Ao analisar o caso, a juíza Flávia de Vasconcellos Lanari, do Juizado Especial Cível da Comarca de BH, concluiu que o autor da ação foi o responsável pela colisão e negou o pedido de indenização.

Jurisprudências nunca existiram

Apesar do desfecho favorável à motorista, ré no processo, a magistrada identificou irregularidades na atuação da defesa. Durante a análise do processo, foi constatado que a advogada havia citado supostos precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do próprio TJMG que na realidade nunca foram julgados.

Após a constatação, o autor da ação pediu a condenação da parte adversa por litigância de má-fé, alegando que houve utilização de informações falsas para influenciar a decisão judicial.

A juíza após realizar consultas nos bancos oficiais de jurisprudência do STJ, do TJMG e também na plataforma Jusbrasil, não foram localizados registros dessas decisões e concordou que a apresentação de jurisprudências inexistentes configurou comportamento incompatível com os deveres de lealdade processual e determinou a aplicação de multa de R$ 990.

Na decisão, a juíza afastou a possibilidade do erro ser “técnico” e também chamou atenção para o uso de ferramentas de inteligência artificial na elaboração de peças processuais. Para ela, o emprego dessas tecnologias exige uma conferência rigorosa por parte dos profissionais. 

‘"Isso não pode ser tratado como uma falha técnica e inconsequente. A propósito, todo uso de tecnologia, inclusive Inteligência Artificial, demanda supervisão humana contínua." 

A magistrada ressaltou que o uso de IA não elimina a responsabilidade do advogado sobre o conteúdo apresentado ao Judiciário e destacou que qualquer informação gerada por essas ferramentas deve ser previamente verificada antes de ser utilizada em um processo. Segundo Flávia, a supervisão humana é indispensável para evitar erros e preservar a confiança entre as partes e a Justiça.

Caso será analisado pela OAB-MG

Além da penalidade financeira, a magistrada determinou o envio de um ofício à Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Minas Gerais (OAB-MG), para que a entidade avalie a adoção de eventuais medidas disciplinares em relação à profissional.

Segundo o TJMG, a utilização de decisões judiciais inexistentes compromete a credibilidade do processo e obriga o Judiciário a despender tempo verificando informações que não correspondem à realidade.

*Estagiária sob supervisão de Paulo Floro.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Anna Júlia Castro*

Estagiário

Estudante de jornalismo na UDF e de audiovisual no IFB, com passagem pelo Ministério da Defesa. É estagiária no CB Online, onde escreve sobre assuntos diversos

Por Anna Júlia Castro*
postado em 17/07/2026 18:24
SIGA
x