Influencer Lito Sousa revela diagnóstico de câncer e diz que fará cirurgia - (crédito: Reprodução/Instagram)

O influenciador e especialista em aviação Lito Sousa, de 59 anos, revelou nessa sexta-feira, 17, que foi diagnosticado com câncer de próstata e que precisará passar por uma cirurgia nas próximas semanas. Conhecido por produzir conteúdo sobre aviação nas redes sociais, ele contou que descobriu a doença após exames de rotina e decidiu compartilhar o momento com seus seguidores.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Lito afirmou que o tumor é um adenocarcinoma na próstata, classificado por ele como de agressividade intermediária. Segundo o influenciador, a cirurgia já faz parte do tratamento e, como em qualquer procedimento desse tipo, existe a possibilidade de complicações.

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Lito também revelou que recebeu o diagnóstico há cerca de três meses. Além do câncer na próstata, exames identificaram um tumor benigno no reto. Durante o relato, o influenciador contou que sempre realizou exames preventivos. Ainda assim, afirmou que a doença não foi detectada antecipadamente.

"Eu sempre me cuidei e faço exames de rotina. Mesmo fazendo check-up de rotina, não foi possível identificar antes o que eu descobri recentemente", afirmou.

Além do tratamento contra o câncer, Lito informou que precisará realizar uma nova biópsia após médicos identificarem uma alteração suspeita no pulmão durante os exames pré-operatórios. Ele também disse estar investigando uma dormência no braço esquerdo, sintoma que persiste há cerca de um mês.

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Em sua mensagem, o criador de conteúdo afirmou que os últimos meses foram difíceis tanto física quanto emocionalmente, mas disse que agora se sente preparado para dividir a situação com o público.

"Essa família que a gente construiu aqui na internet não é só de pousos perfeitos. É de vida real, com toda a turbulência que ela trouxer. Estou em manutenção, não em queda", declarou.

Lito Sousa acumula mais de 2,5 milhões de seguidores no Instagram e ficou conhecido pelo canal Aviões e Música, no qual explica o funcionamento de aeronaves e temas ligados à aviação. Antes de se tornar influenciador, trabalhou por mais de três décadas como mecânico de aeronaves, com passagens por empresas como Varig e United Airlines.