Anac alerta para risco de trote com óleo de avião após morte de piloto

O engenheiro e aspirante a piloto Gustavo Henrique Lara, de 27 anos, morreu na tarde de quinta-feira (16/7) após sofrer uma reação alérgica. A morte aconteceu depois de um banho comemorativo com óleo de aviação em Ponta Grossa (PR).

O trote celebrava seu primeiro voo solo no Centro de Instrução de Aviação Civil (CIAC). A prática, comum para marcar a conquista entre jovens pilotos, provocou uma reação alérgica grave em Gustavo.

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O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Ponta Grossa confirmou que atendeu o jovem e o levou a um hospital na região, mas ele não resistiu.

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) emitiu um alerta sobre os perigos do contato de produtos químicos aeronáuticos com a pele. Óleos e lubrificantes de aviação podem trazer riscos à saúde e não devem ser usados em pessoas sob nenhuma hipótese.

Em nota, a Anac informou que acompanha o caso e reforçou a importância da segurança. "A Agência reitera a escolas de aviação, aeroclubes e demais organizações de instrução que, na aviação, a segurança vem sempre em primeiro lugar".

O comunicado também destaca a necessidade de reavaliar costumes. "Por isso, é essencial repensar ritos de conclusão de etapas da formação e garantir que qualquer manifestação seja conduzida de forma responsável, sem expor alunos, instrutores ou terceiros a risco", explica o texto.

As circunstâncias da morte de Gustavo são apuradas pela Polícia Civil. O CIAC Ponta Grossa afirmou em nota que permanece à disposição das autoridades e que prestará apoio aos familiares, dentro de suas possibilidades.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.