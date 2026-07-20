Chef mineiro é encontrado morto em Londres

A família do chef de cozinha mineiro Dener Marcos Guieiro, de 28 anos, confirmou neste domingo (19/7) a morte do brasileiro, que estava desaparecido em Londres desde o início de julho. A informação foi divulgada pela irmã gêmea dele, Ana Luiza Guieiro, em uma publicação nas redes sociais.

Na publicação, Ana Luiza prestou uma homenagem ao irmão, com quem dividia uma relação muito próxima. "Hoje meu coração está em pedaços. Meu irmão gêmeo se foi, e junto com ele parece que metade de mim também foi embora", escreveu.

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Ao longo do texto, ela relembra a convivência dos dois desde a infância e fala sobre a dor da perda. "A saudade é imensa e a dor é impossível de explicar. É como se uma parte da minha história tivesse sido arrancada. Vou sentir falta da sua voz, do seu jeito, das nossas conversas e de saber que, em algum lugar do mundo, eu tinha a minha outra metade."

A despedida termina com uma declaração de amor ao irmão. "Descanse em paz, meu irmão. Metade de mim se foi com você, mas o amor que nos uniu será eterno."

A reportagem entrou em contato com a Polícia Metropolitana de Londres para obter mais detalhes sobre a causa da morte, mas ainda não obteve resposta.

O sumiço de Dener

O desaparecimento de Dener veio a público após a família perder contato com ele. Em entrevista anterior, Ana Luiza contou que a última conversa entre os dois ocorreu no dia 3 de julho. Como eram gêmeos e mantinham contato frequente, o silêncio passou a preocupar a família.

Segundo ela, imagens analisadas pela Polícia Metropolitana de Londres mostraram o irmão retornando ao apartamento durante a manhã seguinte ao último contato. Depois, foi visto saindo novamente, levando uma pasta preta com documentos, que a família acredita conter passaportes. A partir desse momento, não houve mais registros conhecidos sobre seus deslocamentos.

Desde então, familiares acompanharam as investigações à distância e fizeram sucessivos apelos por informações que pudessem ajudar a localizar o chef.

A reportagem acompanha o caso e atualizará esta matéria assim que novas informações forem divulgadas pelas autoridades responsáveis pela investigação.