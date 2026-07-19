Rajadas de vento e chuvas intensas causam estragos no Rio Grande do Sul

No sábado, 18, as rajadas de vento chegaram a 97,9 km/h em Santa Vitória do Palmar, seguidos de Aceguá com rajadas de até 82,1 km/h, Herval, 78,8 km/h e Santa Maria, com ventos de 77 km/h - (crédito: Observatório Heller & Jung / Reprodução)

Desde sexta-feira, 17, diversas cidades do Rio Grande do Sul estão em estado de alerta para tempestades com queda de granizo e rajadas de vento intensas, que passaram dos 90 km/h, segundo boletins da Defesa Civil do Estado.

A região já estava sob previsão de uma sequência de temporais, um cenário que reflete a influência do El Niño, somada à combinação de uma área de baixa pressão, uma frente fria e o transporte de umidade favorecido pelo próprio fenômeno.

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Vendaval passou dos 90 km/h

No sábado, 18, as rajadas de vento chegaram a 97,9 km/h em Santa Vitória do Palmar, seguidos de Aceguá com rajadas de até 82,1 km/h, Herval, 78,8 km/h e Santa Maria, com ventos de 77 km/h. No domingo, 19, a velocidade dos ventos reduziu em todas as cidades.

Os municípios que tiveram os maiores volumes de precipitação, nas últimas 12 horas, foram Quaraí (60,8 mm), Jaguarão (48,5 mm), Rosário do Sul (40 mm) e Uruguaiana (35,4 mm).

Ainda segundo informações da Defesa Civil, dez pessoas estão desalojadas nas cidades de Cerro Branco (duas), Alegrete (cinco) e São Borja (três).

Mais de 20 cidades reportaram danos que incluem quedas de telhados e árvores, além de desabastecimento de energia elétrica e água. No último boletim, divulgado na manhã deste domingo, os municípios que tiveram problemas estruturais após as chuvas e rajadas de vento foram:

. Aceguá

. Agudo

. Alegrete

. Arroio Grande

. Bagé

. Cerro Branco

. Gramado

. Jaguari

. Novo Cabrais

. Paraíso do Sul

. Pinheiro Machado

. Quaraí

. Santa Maria

. Santa Vitória do Palmar

. Santiago

. Santo Ângelo

. São Borja

. São Francisco de Assis

. São Martinho da Serra

. São Pedro do Sul

. Uruguaiana

Previsão para os próximos dias

A Defesa Civil informou ainda que, para segunda-feira, 20, segue a previsão de tempestades com queda de granizo e rajadas de vento intensas, que podem superar os 90 km/h na maioria do Estado.

Há condição para chuva intensa e volumosa em curto espaço de tempo com acumulados variando entre 40 e 100 mm/dia, com pontuais que podem superar os 120 mm/dia, em áreas Noroeste, Centro e Vales.

As rajadas de vento variam entre 60 e 80 km/h. As temperaturas mínimas variam entre 13°C e 22°C, e as máximas oscilam entre 13°C e 27°C.

Por que está chovendo tanto no Rio Grande do Sul?

De acordo com a plataforma Climatempo, são diversos fatores que são responsáveis pelo período de chuva mais intenso no Estado.

. Frente semi-estacionária no Sul do Brasil;

. Formação de uma área de baixa pressão atmosférica;

. Forte transporte de umidade vindo da Região Norte;

. Atmosfera aquecida antes da chegada do sistema frontal;

. Formação de bloqueio atmosférico no Brasil central;

. Início da influência do El Niño, que, como plano de fundo, favorece episódios de chuva mais frequentes e persistentes na região.