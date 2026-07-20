Lotofácil da Independência 2026: Vendas começam para prêmio de R$ 300 mi

Volantes da Lotofácil da Independência 2026, com apostas abertas para o prêmio especial de R$ 300 milhões - (crédito: Agência Brasil)

As vendas para a Lotofácil da Independência 2026 começaram no domingo (19/7). O concurso especial de número 3780 tem prêmio estimado em R$ 300 milhões e celebra sua 15ª edição. O sorteio está marcado para 15 de setembro.

Para apostar, é preciso usar o volante específico da Lotofácil da Independência, disponível nas unidades lotéricas, no portal Loterias CAIXA e no aplicativo oficial. O jogador deve escolher de 15 a 20 números entre os 25 do volante.

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Recebem prêmios os bilhetes que acertarem 11, 12, 13, 14 ou 15 números. A aposta simples custa R$ 3,50. Também é possível usar a Teimosinha, para concorrer com o mesmo jogo em concursos seguidos, ou a Surpresinha, que seleciona os números aleatoriamente.

Uma regra importante deste concurso é que o prêmio principal não acumula. Se não houver ganhadores com 15 acertos, o valor é dividido entre os que acertarem a faixa seguinte, conforme as regras da modalidade.

Como funciona o Bolão CAIXA

Os apostadores podem participar em grupo por meio do Bolão CAIXA. Basta registrar a aposta e definir o número de cotas. Cada participante recebe um comprovante individual com sua cota.

Na Lotofácil, os bolões têm valor mínimo de R$ 14,00 e cada cota deve custar pelo menos R$ 4,50. As unidades lotéricas também organizam seus próprios bolões, com a possibilidade de uma tarifa de serviço de até 35% sobre o valor da cota.

As cotas dos bolões organizados pelas lotéricas podem ser compradas no portal e no aplicativo Loterias CAIXA. Nesses canais digitais, a tarifa de serviço é de 35% e o pagamento pode ser feito com cartão ou PIX.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.