Lotofácil da Independência: 54 apostas acertam os 15 pontos

A Lotofácil da Independência sorteou, neste sábado (6/09), em São Paulo, o sorteio 3480. O prêmio principal, de R$ 4 milhões, será dividido entre 54 apostadores que acertaram as 15 dezenas.
Confira os números sorteados: 03 – 05 – 06 – 08 – 09 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 20 – 21 – 22 – 23.
De acordo com o site da Caixa, as apostas sorteadas foram:
15 acertos: 54 apostas recebem R$ 4.293.824,84;
14 acertos: 9661 apostas recebem R$ 2.008,81;
13 acertos: 301854 apostas recebem R$ 35,00;
12 acertos: 3539490 apostas recebem R$ 14,00;
11 acertos: 18955181 apostas recebem R$ 7,00.
As origens das 54 apostas vencedoras do prêmio principal são as seguintes:
- Canal eletrônico (8 apostas, sendo uma do DF);
- Bahia (1 aposta);
- Ceará (1 aposta);
- Distrito Federal (3 apostas);
- Espírito Santo (2 aposta);
- Goiás (1 aposta);
- Mato Grosso do Sul (1 aposta);
- Pará (2 apostas);
- Paraíba (1 aposta);
- Pernambuco (2 apostas);
- Paraná (5 apostas);
- Rio de Janeiro (3 apostas);
- Rio Grande do Norte (2 apostas);
- Rondônia (1 aposta);
- Rio Grande do Sul (1 aposta);
- São Paulo (20 apostas).
Por Junio Silva
postado em 06/09/2025 22:14 / atualizado em 06/09/2025 22:14