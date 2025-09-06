InícioBrasil
Lotofácil da Independência: 54 apostas acertam os 15 pontos

Prêmio principal é de R$ 4,29 milhões; confira a origem das apostas

Como o sorteio é especial, a loteria não acumulou - (crédito: Mariana Campos/CB/D.A Press)
A Lotofácil da Independência sorteou, neste sábado (6/09), em São Paulo, o sorteio 3480. O prêmio principal, de R$ 4 milhões, será dividido entre 54 apostadores que acertaram as 15 dezenas.

Confira os números sorteados: 03 – 05 – 06 – 08 – 09 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 20 – 21 – 22 – 23.

De acordo com o site da Caixa, as apostas sorteadas foram: 

  • 15 acertos: 54 apostas recebem R$ 4.293.824,84;

  • 14 acertos: 9661 apostas recebem R$ 2.008,81;

  • 13 acertos: 301854 apostas recebem R$ 35,00;

  • 12 acertos: 3539490 apostas recebem R$ 14,00;

  • 11 acertos: 18955181 apostas recebem R$ 7,00.

As origens das 54 apostas vencedoras do prêmio principal são as seguintes:

  • Canal eletrônico (8 apostas, sendo uma do DF);
  • Bahia (1 aposta);
  • Ceará (1 aposta);
  • Distrito Federal (3 apostas);
  • Espírito Santo (2 aposta);
  • Goiás (1 aposta);
  • Mato Grosso do Sul (1 aposta);
  • Pará (2 apostas);
  • Paraíba (1 aposta);
  • Pernambuco (2 apostas);
  • Paraná (5 apostas);
  • Rio de Janeiro (3 apostas);
  • Rio Grande do Norte (2 apostas);
  • Rondônia (1 aposta);
  • Rio Grande do Sul (1 aposta);
  • São Paulo (20 apostas).

 

