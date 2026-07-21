Ator João Signorelli morre aos 69 anos em São Paulo

O ator mineiro João Signorelli morreu nesta terça-feira (21/7), aos 69 anos, em São Paulo. Segundo o g1, ele estava internado desde a noite de segunda-feira (20) e sofreu uma parada cardiorrespiratória durante a madrugada por decorrência de uma insuficiência renal.

Natural de Cambuquira (MG), Signorelli construiu uma carreira de mais de quatro décadas na televisão, no teatro e no cinema. Na TV, participou de novelas e séries como Dona Beija (1986), América (2005), Amazônia, de Galvez a Chico Mendes (2007), Caminho das Índias (2009), Araguaia (2010), Salve Jorge (2012) e Chiquititas (2014).

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O ator foi um dos colaboradores frequentes da autora Glória Perez e integrou o elenco de diversas produções assinadas por ela. No cinema, atuou em filmes como Carandiru (2003), Garrincha – Estrela Solitária (2003), Boca de Ouro (2019) e Bruna Surfistinha (2011).

Nos palcos, ficou conhecido pelas interpretações de personalidades como Mahatma Gandhi e Chico Xavier. Um de seus trabalhos mais recentes foi a peça Memórias de Chico Xavier. Em breve, será lançado o filme I Love Cambuquira, do qual o ator faz parte do elenco.

No início deste ano, João Signorelli passou por uma cirurgia de hérnia inguinal após ser hospitalizado. Ele deixa a companheira, a atriz Thaia Perez.

Nas redes sociais, a prefeitura de Cambuquira lamentou a morte do ator.

"Ícone da cultura brasileira, levou o nome de Cambuquira por todo o país com talento, sensibilidade e amor às suas raízes. Neste momento de dor, nos solidarizamos com seus familiares, amigos e admiradores, honrando sua história e sua contribuição para a arte e para o Brasil. Que sua memória permaneça viva!", publicou.