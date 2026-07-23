Chuva dá trégua após deixar mais de mil deslocados no RS

Casa localizada no município de Arroio do meio, no Rio Grande do Sul, após as chuvas de 2025 - (crédito: Joédson Alves/Agência Brasil)

Após dias de intensas chuvas que provocaram danos em 169 municípios no Rio Grande do Sul, a previsão indica uma mudança na paisagem gaúcha.

A tendência para os próximos dias é que o tempo estável predomine na maior parte do estado, com diminiuição das precipitações.

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De acordo com informações da Climatempo Metereologia e da Deefesa Civil do RS, o avanço de uma massa de ar frio e seco sobre o Rio Grande do Sul deve garantir tempo mais firme a partir desta quinta-feira (23/7).

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Mesmo com a mudança, o céu deve seguir nublado em regiões da metade leste do estado, em especial nas segintes áreas:

Litoral Norte;

Nordeste;

Região Metropolitana;

Região dos Vales.

Para essas localidades, ainda é possível que ocorram episódios de chuvisco durante as horas iniciais do dia. Nas demais áreas, entretanto, o sol aparece para manter o tempo firme.

Além da redução nas chuvas, o ar frio também reduzirá as temperaturas. A manhã vai ser mais fria em diversas localidades, com destaque para a Campanha, Fronteira Oeste e Sul do estado. Durante a tarde, mesmo com o sol, o ar quente será limitado, mantendo o clima moderado.



Conforme divulgado pela Defesa Civil, não há expectativa de volumas consideráveis de chuva pelas próximas 24 horas. Entretanto, ainda é preciso ter atenção impactos causados por elas.

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Pequenos rios e arroios devem continuar com níveis altos, enquanto rios de maior porte permanecem acima do normal. O nível de inundação é mantido nas bacias dos rios Caí e Taquari-Antas nesta quinta (23).

Na sexta-feira (24/7), a previsão indica aumento da nebuloidade. Embora o tempo firme predomine, faixas da Região Metropolitana, Litoral Norte, Leste e Serra podem ser atingidas por pancadas de chuva entre a madrugada e o início da tarde.

A previsão para o sábado (25) indica predomínio de tempo estável em quase todo o Rio Grande do Sul. A presença do sol deve marcar o início do dia em todas as regiões, enquanto a possibilidade de precipitações permanece remota. As primeiras horas da manhã ainda serão de temperaturas baixas em áreas da Campanha, da Serra e da região Sul, porém os termômetros tendem a subir ao longo da tarde, proporcionando sensação mais amena.

De acordo com os serviços de monitoramento meteorológico, o fim de semana não apresenta cenário propício para o desenvolvimento de sistemas de instabilidade. Com isso, a expectativa é de manutenção do tempo seco no estado, consolidando um período de melhora após os episódios de chuva intensa registrados nos últimos dias.

Chuvas deixam centenas de desabrigados

A chuva persistente e a cheia dos rios obrigaram mais de mil moradores do Rio Grande do Sul a deixarem suas residências, conforme balanço divulgado pela Defesa Civil estadual. Os transtornos provocados pelo mau tempo se acumulam desde a semana passada e seguem afetando diversas regiões.

No levantamento mais recente, o órgão informou que 728 pessoas estão desabrigadas e outras 371 permanecem desalojadas. Enquanto os desalojados conseguem se hospedar temporariamente na casa de parentes, amigos ou por conta própria, os desabrigados dependem de abrigos disponibilizados pelo poder público.

Usa-se desalojado para descrever a pessoa que foi obrigada a deixar sua casa, mas encontrou abrigo com familiares, amigos ou seus próprios meios. Desabarigado é quem não tem para onde ir e precisa de abrigo ofertado pelo poder público.

Arroio dos Ratos concentra o maior número de desalojados, com 100 moradores fora de casa. Em seguida aparecem Nonoai, com 84 pessoas nessa condição, Planalto, com 40, e Passo Fundo, com 26. Também há registros de famílias que precisaram deixar suas residências em municípios como Porto Alegre, Santa Maria, Nova Prata, Palmitinho, Cidreira e Vera Cruz.

O total de cidades impactadas pelo avanço das chuvas desde a última sexta-feira (17/7) chegou a 169, de acordo com atualização divulgada pela Defesa Civil na noite de quarta-feira (22/7). Entre os problemas relatados estão alagamentos, enchentes, bloqueios em rodovias, queda de árvores, destelhamentos e danos em pontes e pontilhões.