Esposa e enteado de atirador de atentado contra irmão de Eloá Pimentel são presos

A Polícia Militar de São Paulo prendeu na quinta-feira (23/7), a esposa e o enteado de Hércules da Costa Siqueira, o "Golias", apontado como responsável por atirar e matar o tenente Ronickson Pimentel dos Santos, irmão mais velho de Eloá Pimentel, em São Caetano do Sul, no dia 27 de junho.

Os dois foram localizados por uma equipe da Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar) na Vila Princesa Isabel, zona leste da capital, após uma denúncia que indicava a localização da mulher. As defesas não foram localizadas.

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Segundo as investigações, a mulher teria auxiliado a fuga de "Golias" logo após o atentado. O criminoso permanece foragido, tem prisão temporária decretada pela Justiça e integra a lista de Difusão Vermelha da Interpol.

No mesmo local, os policiais prenderam o enteado de "Golias". Ele é suspeito de monitorar a rotina do tenente PM Pimentel nos dias que antecederam o ataque.

Durante a ação, dois aparelhos celulares foram apreendidos e serão submetidos à perícia. De acordo com a PM, a "expectativa é de que a análise do material contribua para o avanço das investigações e para a localização do principal investigado".

Quem é Ronickson Pimentel dos Santos?

Ronickson é irmão mais velho de Eloá, que foi morta aos 15 anos pelo ex-namorado Lindemberg Fernandes Alves, em outubro de 2008, no caso que ficou conhecido como o sequestro mais longo da história de São Paulo.

Ele ingressou na Polícia Militar em 2009 como soldado, após servir como fuzileiro naval na Marinha entre 2006 e 2009. Desde 2019, ele integra a Rota, tropa de elite da PM. Hoje, ele é primeiro-tenente e, além da atuação operacional, ajuda na formação de novos policiais militares como instrutor de tiro e de procedimentos operacionais.

O crime

O irmão de Eloá foi baleado no dia 27, quando estava parado em um semáforo em São Caetano do Sul, no ABC Paulista.

Imagens de uma câmera de monitoramento mostram o momento em que ele é surpreendido pelos criminosos, que se aproximam, em outra motocicleta, e efetuam os disparos.

Dois suspeitos de participação no crime foram presos, um morreu em uma suposta troca de tiros com agentes da Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota) e outro foi identificado.