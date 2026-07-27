Mariana Maffeis, filha de Ana Maria Braga, recentemente anunciou o fim de seu casamento com o colombiano Badarik González, com quem teve dois filhos.

Segundo informações do jornal Extra, embora só tenha tornado público nos últimos dias o fim da relação, ela está separada há dois meses, e pediu uma medida protetiva contra o ex-marido. Deste modo, eles só se falam, agora, por meio de advogados.

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Em uma live realizada nas redes sociais, Badarik González chorou por não poder ver os dois filhos e ter que manter a distância física. "O que estão dizendo para eles? Não estou na Colômbia, estou no Brasil. Meus filhos têm direito a um pai. Medida protetiva é algo delicado. Por que não me investigam, então? Não escutaram minha versão () Sempre fui um pai presente. Nunca bati nos meus filhos", disse o colombiano.

O professor de ioga ainda acrescentou que se recusou a assinar o divórcio até então. "Não consegui conciliação. Não quero atacar ninguém, amo minha esposa, se é que posso falar assim Eu não assinei o divórcio porque não posso assinar um documento com o que está escrito. Não sou criminoso, não vou cair nessa pegadinha, não tenho antecedentes em nenhum lugar no mundo. Não vou ficar de brincadeira com as leis", desabafou.

O texto Filha de Ana Maria Braga pede medida protetiva contra ex-marido após separação foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.