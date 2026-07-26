'A Odisseia': atriz de 1,37 m foi dublê de Matt Damon; entenda

A atriz já interpretou meninos, meninas e criaturas em diversas produções ao longo de sua trajetória - (crédito: Reprodução/Instagram/Devyn Dalton)

Uma estratégia adotada pela produção de A Odisseia, novo longa de Christopher Nolan, levou uma atriz de 1,37 metro de altura a substituir Matt Damon em parte das gravações. A canadense Devyn Dalton assumiu o lugar do protagonista durante sequências envolvendo os Lestrigões, gigantes da mitologia grega, para reforçar, por meio de efeitos de perspectiva, a diferença de tamanho entre as criaturas e Odisseu.

A informação foi revelada pelo protagonista do longa durante participação no podcast Happy Sad Confused. Segundo o ator, a equipe escalou intérpretes com estaturas muito acima da média para viver os gigantes, alguns ultrapassavam 2,10 metros. Em determinados momentos, porém, era necessário que Odisseu parecesse ainda menor. Nesses casos, Dalton entrou em cena para substituir o astro.



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O ator contou que fez questão de agradecer pessoalmente à dublê após as filmagens, destacando um trabalho que, embora essencial para a produção, costuma permanecer nos bastidores. "Fui até ela, dei um abraço e agradeci por todo o trabalho que ela havia realizado. Nas cenas do filme em que você vê esses gigantes pairando sobre mim, [era ela]", disse.

Conheça Devyn Dalton

Natural de Vancouver, no Canadá, Devyn Dalton atua na indústria audiovisual há mais de 15 anos e reúne cerca de 90 trabalhos no currículo. O interesse pela carreira de dublê surgiu após participar de uma produção com captura de movimentos. Entre os primeiros projetos dessa trajetória está Planeta dos Macacos: A Origem, no qual interpretou uma das macacas por meio da tecnologia de motion capture, em um elenco liderado por Andy Serkis.

A partir dessa experiência, ela passou a investir em treinamentos voltados às exigências da profissão, incluindo artes marciais, manuseio de armas e outras habilidades utilizadas em cenas de ação.

Ao longo da carreira, Dalton já substituiu personagens dos mais variados perfis. Segundo ela, já interpretou "meninos, meninas, criaturas, animais", entre outros papéis. Em A Odisseia, entretanto, sua baixa estatura foi determinante para a escalação, aliada à experiência em cenas de ação.

"Obviamente, para a sequência da luta contra os Lestrigões, o importante era o seu tamanho, a sua constituição física, mas também a sua habilidade", declarou em entrevista à CTV News.

Repercussão

Dalton afirmou que não imaginava que sua participação chamaria atenção do público. Depois que Damon mencionou o trabalho durante a entrevista, amigos passaram a marcá-la em publicações nas redes sociais, e seu nome ganhou visibilidade entre admiradores do filme e profissionais da área.

"Fiquei realmente honrada. Nunca imaginei, especialmente com o meu tamanho, que um dia seria dublê de um galã de Hollywood, então é simplesmente incrível", disse.

A atriz também relatou que a aceitação da própria altura teve impacto positivo em sua trajetória profissional. Segundo ela, uma característica que antes gerava insegurança acabou abrindo portas na carreira.

"Com a minha altura, demorei muito para me sentir confiante. Agora, simplesmente por aceitá-la, ela me presenteou com tantas coisas maravilhosas", afirmou.

Dirigido por Christopher Nolan, A Odisseia é uma adaptação do poema épico atribuído a Homero e acompanha a jornada de Odisseu, interpretado por Matt Damon, em seu retorno para casa após a Guerra de Troia.