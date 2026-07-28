Turista holandês morre após barco virar nas Cataratas do Iguaçu

Um turista holandês, de 26 anos, morreu após o barco em que estava durante um passeio da empresa Macuco Safari virar, na manhã desta terça-feira (28/7), no Parque Nacional do Iguaçu, em Foz do Iguaçu. As causas do acidente ainda são desconhecidas.
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Segundo informações publicadas pelo g1 Paraná, o grupo era formado por seis turistas holandeses da mesma família, além do piloto e do copiloto do barco. Os turistas haviam chegado em Foz na segunda-feira (27/7) e tinham o retorno previsto para a próxima quinta-feira (30).
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O Macuco Safari é uma das atrações mais conhecidas do Parque Nacional do Iguaçu. O passeio combina um trajeto por trilhas na Mata Atlântica com navegação em barcos que se aproximam das quedas d'água das Cataratas do Iguaçu.
O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado por volta das 12:20 para atender a uma ocorrência de busca e salvamento em ambiente aquático. De acordo com a corporação, um dos ocupantes foi encaminhado ao Hospital Municipal Padre Germano Lauck. Outros quatro receberam atendimento no próprio parque e foram liberados. Já o turista chegou a ser reanimado após uma parada cardiorrespiratória e foi levado ao hospital, onde o óbito foi confirmado. O piloto e o copiloto também receberam atendimento médico.
O Correio, entrou em contato com a Marinha do Brasil para mais informações sobre investigações do ocorrido e ainda não obeteve resposta. A reportagem também entrou em contato com a empresa Macuco Safari para solicitar um posicionamento oficial sobre o acidente e ainda não obteve resposta. O espaço segue aberto.