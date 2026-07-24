Cataratas do Iguaçu: a atração brasileira mais vendida a estrangeiros

Turistas admiram as Cataratas do Iguaçu, o patrimônio natural da UNESCO que é uma vitrine global do turismo brasileiro - (crédito: Divulgação)

As Cataratas do Iguaçu lideram o ranking das atrações mais comercializadas pelas operadoras para turistas estrangeiros. O destino também ocupa a terceira posição entre os atrativos mais vendidos no mercado doméstico em 2025. Os dados são da segunda edição de 2026 do Anuário Braztoa, publicado pela Associação Brasileira das Operadoras de Turismo (Braztoa).

No mercado internacional, as Cataratas estão à frente de destinos como Pantanal, Pão de Açúcar, Lençóis Maranhenses e Cristo Redentor. Já entre os atrativos vendidos no Brasil, o parque paranaense aparece atrás apenas do Beto Carrero World e do Beach Park, sendo o principal atrativo de natureza da lista.

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O levantamento posiciona Foz do Iguaçu como a segunda cidade mais comercializada para estrangeiros, superada somente pelo Rio de Janeiro. A publicação da Braztoa descreve as duas cidades como um par de "vitrines globais" do turismo brasileiro, por reunirem ícones mundiais e experiências de forte impacto visual.

Muito além das Cataratas

Embora a beleza das quedas d'água seja o principal atrativo do Parque Nacional do Iguaçu, o visitante encontra outras experiências. O local oferece o Circuito São João, a Ciclovia das Cataratas, o Espaço Usina e um conjunto de trilhas reabertas e revitalizadas.

Novos roteiros exclusivos permitem ao turista contemplar as Cataratas ao amanhecer, no pôr do sol ou durante a noite. Na parte gastronômica, os restaurantes Cocar e Canoas Mirim atendem 300 e 120 pessoas, respectivamente. Aos sábados, artesãos e produtores locais expõem e comercializam seus trabalhos.

A presença do destino no topo do ranking internacional evidencia a força dos atrativos naturais do país. Reconhecido como Patrimônio Mundial Natural pela UNESCO, o parque é um ativo estratégico para a valorização do patrimônio ambiental brasileiro e para a projeção do país como destino de natureza.

O Parque Nacional do Iguaçu é administrado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e tem a gestão de visitação turística da concessionária Urbia+Cataratas. O local também foi considerado uma das principais atrações do Brasil e da América Latina por usuários do Tripadvisor no Prêmio "Best of the Best 2026".

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.