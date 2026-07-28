PF mira grupo que abusava de mulheres sedadas e postava nas redes

De acordo com as diligências, os acusados sedavam mulheres, faziam vídeos e fotos dos abusos com elas desacordadas e compartilhavam o conteúdo - (crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta terça-feira (28/7), uma operação para cumprir mandados de busca e apreensão e de prisão de integrantes de um grupo que abusava de mulheres sedadas e compartilhava o conteúdo na internet. A Operação Somnus mira, nesta terceira fase, alvos no Pará e no Rio Grande do Sul.

As investigações apontam que um dos suspeitos teriam sedado a própria esposa. Em outro caso, as vítimas eram familiares do acusado. A polícia investiga os crimes de estupro de vulnerável, divulgação de cena de estupro ou de estupro de vulnerável, registro não autorizado da intimidade sexual e outros delitos eventualmente identificados.

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De acordo com as diligências, os acusados sedavam mulheres, faziam vídeos e fotos dos abusos com elas desacordadas e compartilhavam o conteúdo em grupos de internet. Nestes espaços virtuais, também foram identificadas mensagens com recomendações e trocas de informações sobre os tipos de sedativos a serem usados, além de centenas de vídeos e fotos sexuais.

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Durante a ação, foram apreendidos medicamentos, telefones celulares e computadores, que serão submetidos à perícia para subsidiar a continuidade das investigações.

A operação teve início em 2025, após informações compartilhadas pela Polícia Criminal da Alemanha (BKA), no âmbito da cooperação internacional coordenada pela Europol, sobre redes transnacionais voltadas à difusão e ao compartilhamento de registros de abusos sexuais contra mulheres sedadas.

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