PF deflagra operação contra disseminação de vídeos de abusos sexuais

A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (11/2), a operação que busca desmontar uma rede internacional de disseminação de conteúdos que mostram abusos sexual conta mulheres em estado de sedação. A Operação Somnus cumpre três mandados de prisão temporária e sete de busca e apreensão em São Paulo, do Ceará, do Pará, de Santa Catarina e da Bahia.

A ação investiga a participação de sete brasileiros no esquema criminoso que envolve mais de 20 países. Segundo a PF, a investigação começou em 2025, com informações obtidas em cooperação policial internacional por meio do Europol, agência de inteligência da União Europeia. Em mensagens obtidas pela Polícia, os envolvidos discutem os tipos de substâncias sedativas e os efeitos adversos.

Nesta quarta, a operação apreendeu equipamentos eletrônicos, dispositivos de armazenamento de dados, celulares, computadores e “outros materiais potencialmente relacionados às atividades criminosas”. As condutas podem ser enquadradas nos crimes de estupro de vulnerável e de divulgação de cena de estupro ou de estupro de vulnerável.

Além dos crimes citados, a PF destaca que os indícios apontam para “expressão manifesta de ódio, repulsa e objetificação da mulher”, o que requer ação estatal integrada.