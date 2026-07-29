Anvisa aprova cinco novas canetas emagrecedoras comparadas ao Ozempic

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) concedeu o registro de cinco novos medicamentos injetáveis agonistas do receptor de GLP-1, classe à qual pertencem as chamadas canetas emagrecedoras. Todos os produtos têm como princípio ativo a semaglutida obtida por via sintética e são indicados para o tratamento de adultos com diabetes tipo 2. A concessão dos registros foi anunciada na edição desta quarta-feira (29/7) do Diário Oficial da União (DOU).
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Os medicamentos foram registrados por comparação com o produto biológico Ozempic e poderão ser utilizados como complemento à dieta e à prática de atividades físicas em pacientes cujo diabetes tipo 2 permanece insuficientemente controlado. A indicação é voltada aos casos em que a metformina não pode ser utilizada devido à intolerância do paciente ou à existência de contraindicações.
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Os registros contemplam os seguintes medicamentos:
- Owozy, da Ávita Care Importação e Distribuição de Produtos Ltda.;
- Seemasun, da Sun Farmacêutica do Brasil Ltda.;
- Zempneo, da Brainfarma Indústria Química e Farmacêutica S.A.;
- Semavy, da Cosmed Indústria de Cosméticos e Medicamentos S.A.;
- Orsema, da Ranbaxy Farmacêutica Ltda.
Registros crescem no Brasil
O avanço no número de registros ocorre após a Anvisa decidir, em agosto de 2025, priorizar a análise de medicamentos à base de semaglutida e liraglutida. A medida foi adotada a partir de um pedido do Ministério da Saúde para fortalecer o abastecimento do Sistema Único de Saúde (SUS), dentro da estratégia do Complexo Econômico-Industrial da Saúde (Ceis), e também ampliar a oferta desses produtos no mercado brasileiro. A iniciativa deu origem ao Edital de Chamamento nº 12/2025 da agência.
- Leia também: O perigo das canetinhas emagrecedoras sem registro
Em paralelo, a Anvisa colocou em prática um plano com 125 ações para reduzir a fila de pedidos de registro e acelerar o tempo de análise dos processos. Até o momento, 11 dos 24 medicamentos sintéticos e biológicos contemplados pelo edital tiveram a avaliação concluída, resultando no registro de seis produtos. A análise envolve a avaliação de estudos clínicos, da documentação técnica apresentada pelas empresas e inspeções nas linhas estéreis de fabricação.
Segundo a agência, o crescimento dos pedidos de registro de agonistas de GLP-1 está relacionado ao desenvolvimento, em 2022, de versões sintéticas do hormônio produzidas em laboratório. A substância estimula a produção de insulina e atua no controle da saciedade.
Atualmente, 68% de todas as solicitações de registro de dispositivos injetáveis para o tratamento de obesidade e diabetes protocoladas na Anvisa correspondem a medicamentos sintéticos. A expiração das patentes de parte desses produtos nos últimos anos também contribuiu para o aumento da demanda por novos registros.
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