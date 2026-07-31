Vendaval no RJ: 112 mil imóveis seguem sem luz após rajadas de vento

Diante de novos riscos associados ao Super El Niño, a Prefeitura do Rio mantém equipes mobilizadas e em estado de alerta - (crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil)

Passados dois dias da tempestade que atingiu o estado do Rio de Janeiro com rajadas de vento de até 100 km/h, mais de 112 mil unidades consumidoras permanecem sem fornecimento de energia elétrica. De acordo com o balanço mais recente divulgado pela Light, cerca de 105 mil clientes continuam afetados na capital e na Baixada Fluminense. Entre as regiões com maior número de interrupções estão Bangu, Campo Grande, Jacarepaguá, Recreio dos Bandeirantes, Santa Cruz, além dos municípios de Duque de Caxias e Nova Iguaçu.

A Enel informou que o serviço já foi normalizado para aproximadamente 98% dos imóveis atendidos pela concessionária, mas cerca de 7,8 mil consumidores ainda enfrentam falta de energia. Niterói e Maricá concentram a maior parte das ocorrências remanescentes. A demora na recomposição do sistema provocou manifestações de moradores em bairros como Taquara e Sepetiba, na capital, além de protestos em Duque de Caxias e Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

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Na quarta-feira (29/7), a cidade do Rio entrou em estágio 2 de monitoramento, classificação que indica possibilidade de eventos com potencial para causar impactos significativos. Durante o vendaval, o Corpo de Bombeiros atendeu 291 chamados em diferentes municípios fluminenses. Desse total, 154 estavam relacionados à queda de árvores, 31 envolveram salvamento de pessoas e cinco foram motivados por desabamentos. A capital registrou o maior número de ocorrências, com 128 atendimentos, seguida por Nova Iguaçu, com 28, e Niterói, com 25.

O temporal também deixou vítimas. Duas pessoas morreram após o desabamento de um muro em Santa Teresa, na região central da capital, entre elas um ex-jogador do Botafogo. Além disso, um pescador que havia desaparecido durante o vendaval, enquanto estava no mar em Tarituba, na região de Mambucaba, foi encontrado sem vida pelo Corpo de Bombeiros. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) e identificado, na tarde de quinta-feira (30/7), como Celsom Costa Junior.

O que dizem o prefeito e a Light

Também na quinta-feira, o prefeito em exercício do Rio de Janeiro, Eduardo Cavaliere (PSD), afirmou que a cidade deve permanecer em alerta diante da possibilidade de novos episódios de clima extremo associados ao Super El Niño, cujo pico é esperado para outubro.

“Situações como a de ontem exigem atenção, coordenação e presença na rua. E devemos seguir atentos pois podem se repetir durante o período desse Super El Niño. É para isso que a estrutura da Prefeitura existe: o esforço para antecipar riscos, mobilizar os órgãos e agir com velocidade quando a cidade precisa”, escreveu Cavaliere no X.

Atualização 7:00 (30.07): Desde o último dia 20 de Julho alertamos para os riscos de eventos extremos causados pelo Super El Niño e antecipamos a mobilização e preparação da @prefeitura_rio que seria feita para o verão. Ontem o Rio enfrentou rajadas de vento muito fortes, com… pic.twitter.com/cRaWNldtkA — Eduardo Cavaliere (@CavaliereRio) July 30, 2026

“A Prefeitura está preparada para acompanhar essas mudanças em tempo real e dar a resposta mais rápida possível. O Centro de Operações reúne informações das diferentes redes, monitora as ocorrências e aciona as equipes responsáveis para retirar árvores, liberar vias e reduzir os impactos sobre a população. Seguimos mobilizados para o dia de hoje até o estado de normalidade se reestabelecer”, acrescentou.

Ainda na noite de quinta-feira, a Light informou em seu perfil no X que mais de 2 mil funcionários trabalhavam para reestabalecer a energia.