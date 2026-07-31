Morre cavaleiro de hipismo brasiliense, Marcelo Mello Cordeiro

O mundo do hipismo brasileiro perdeu um companheiro. O cavaleiro e desenhador de percursos Marcelo Mello Cordeiro faleceu aos 59 anos. A informação foi confirmada oficialmente pela Federação Hípica de Brasília na tarde de quinta-feira (30/7), em uma nota pública de pesar lamentando a perda do atleta. A causa da morte e os detalhes sobre o sepultamento não foram divulgados publicamente.

Marcelo foi diagnosticado com um linfoma cerebral em 2021 e lutou bravamente contra o câncer, ele foi o primeiro paciente oncológico na região centro-oeste a passar por uma terapia inovadora chamada CAR-T Cell, e entrou em remissão em março de 2025.

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A trajetória esportiva de Marcelo foi marcada por sua atuação polivalente no hipismo, tanto como competidor, quanto proprietário de cavalos e desenhador de percursos, onde era responsável por projetar a disposição, altura e complexidade dos obstáculos em competições regionais e nacionais, uma função vital para a segurança e o nível técnico dos eventos de salto.

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Atuando diretamente na Sociedade Hípica de Brasília, ele apoiava a montagem de pistas para torneios comemorativos e Copas Ouro locais. A sua constante atualização profissional incluía a participação em programas de formação da Confederação Brasileira de Hipismo (CBH), colaborando diretamente com nomes de peso do course design nacional.

“Sua trajetória foi marcada pelo compromisso com o esporte, pela excelência em seu trabalho e pelo respeito conquistado junto a atletas, oficiais, organizadores e toda a comunidade equestre”, escreveu a Federação em nota.

“A Federação Hípica de Brasília manifesta sua solidariedade aos familiares, amigos e a todos que tiveram o privilégio de conviver com Marcelo neste momento de dor. Que sua história, sua paixão pelos cavalos e sua contribuição para o hipismo permaneçam como inspiração para as futuras gerações”, completou.



