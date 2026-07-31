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Luto no hipismo

Morre cavaleiro de hipismo brasiliense, Marcelo Mello Cordeiro

Marcelo era cavaleiro e desenhador de percursos; ele lutou contra um câncer no cérebro durante 4 anos

Marcelo venceu um câncer em 2025 - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)
Marcelo venceu um câncer em 2025 - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O mundo do hipismo brasileiro perdeu um companheiro. O cavaleiro e desenhador de percursos Marcelo Mello Cordeiro faleceu aos 59 anos. A informação foi confirmada oficialmente pela Federação Hípica de Brasília na tarde de quinta-feira (30/7), em uma nota pública de pesar lamentando a perda do atleta. A causa da morte e os detalhes sobre o sepultamento não foram divulgados publicamente. 

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Marcelo foi diagnosticado com um linfoma cerebral em 2021 e lutou bravamente contra o câncer, ele foi o primeiro paciente oncológico na região centro-oeste a passar por uma terapia inovadora chamada CAR-T Cell, e entrou em remissão em março de 2025. 

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A trajetória esportiva de Marcelo foi marcada por sua atuação polivalente no hipismo, tanto como competidor, quanto proprietário de cavalos e desenhador de percursos, onde era responsável por projetar a disposição, altura e complexidade dos obstáculos em competições regionais e nacionais, uma função vital para a segurança e o nível técnico dos eventos de salto. 

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Atuando diretamente na Sociedade Hípica de Brasília, ele apoiava a montagem de pistas para torneios comemorativos e Copas Ouro locais. A sua constante atualização profissional incluía a participação em programas de formação da Confederação Brasileira de Hipismo (CBH), colaborando diretamente com nomes de peso do course design nacional.

“Sua trajetória foi marcada pelo compromisso com o esporte, pela excelência em seu trabalho e pelo respeito conquistado junto a atletas, oficiais, organizadores e toda a comunidade equestre”, escreveu a Federação em nota. 

“A Federação Hípica de Brasília manifesta sua solidariedade aos familiares, amigos e a todos que tiveram o privilégio de conviver com Marcelo neste momento de dor. Que sua história, sua paixão pelos cavalos e sua contribuição para o hipismo permaneçam como inspiração para as futuras gerações”, completou. 


 

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Giovanna Rodrigues

Formada em Jornalismo pela UDF, é repórter do site do Correio Braziliense e cobre temas como Politica, Ciências, Brasil, Mundo e Concursos

Por Giovanna Rodrigues
postado em 31/07/2026 08:36
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