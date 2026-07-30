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Terremoto de 5,6 é registrado na fronteira entre Peru e Brasil

Segundo dados preliminares, o sismo teve profundidade de 145 quilômetros, o que é considerado um fator de baixo risco para danos na superfície.

O ponto laranja indica o local dos tremores, a cerca de 60 km da fronteira com o Acre - (crédito: Reprodução/Serviço Geológico dos Estados Unidos)
O ponto laranja indica o local dos tremores, a cerca de 60 km da fronteira com o Acre - (crédito: Reprodução/Serviço Geológico dos Estados Unidos)

Um terremoto de magnitude 5,6 foi registrado no Peru, próximo à fronteira com o Acre. As informações são do Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), que apontam que os tremores ocorreram nas proximidades da cidade de Pucallpa, no lado peruano da fronteira.

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Segundo dados preliminares, o sismo teve profundidade de 145 quilômetros, o que é considerado um fator de baixo risco para danos na superfície. De acordo com o órgão americano, o fenômeno foi classificado como “verde” na escala de fatalidades e prejuízos econômicos — o nível mais baixo.

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Apenas 6% das áreas onde o tremor foi sentido foram classificadas na escala “amarela”, indicando risco moderado. Os dados ainda vão ser revisados por profissionais do Serviços Geológicos, o que pode fazer com que a classificação mude. 

Segundo o Instituto Geofísico do Peru, o abalo foi registrado às 19:58 no horário local, e a profundidade foi de 116km.

Repercussão

Nas redes sociais, internautas peruanos afirmaram que sentiram o tremor. "Não alucinamos. Estou no 3º andar em SJM [San Juan de Miraflores, cidade peruana] e sim houve movimento.. Leve mas longo. Esta app de paga detectou 2.5", disse um deles.

 

Outros questionavam o tempo de duração do femômeno, já que algumas pessoas relataram ter sentido o terremoto em Lima, capital do país localizada a mais de 724 km de Pucallpa.

 

Moradores da capital utilizaram as redes sociais para confirmar que sentiram os efeitos.

 

 

 

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Rafaela Soares

Subeditora

Jornalista com mais de 8 anos de atuação em televisão e mídia digital. Tem experiência completa no ciclo jornalístico, com ênfase em política, Três Poderes, ministérios e pautas especiais.

Por Rafaela Soares
postado em 30/07/2026 23:56 / atualizado em 31/07/2026 00:28
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