Terremoto de 5,6 é registrado na fronteira entre Peru e Brasil

O ponto laranja indica o local dos tremores, a cerca de 60 km da fronteira com o Acre - (crédito: Reprodução/Serviço Geológico dos Estados Unidos)

Um terremoto de magnitude 5,6 foi registrado no Peru, próximo à fronteira com o Acre. As informações são do Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), que apontam que os tremores ocorreram nas proximidades da cidade de Pucallpa, no lado peruano da fronteira.

Segundo dados preliminares, o sismo teve profundidade de 145 quilômetros, o que é considerado um fator de baixo risco para danos na superfície. De acordo com o órgão americano, o fenômeno foi classificado como “verde” na escala de fatalidades e prejuízos econômicos — o nível mais baixo.

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Apenas 6% das áreas onde o tremor foi sentido foram classificadas na escala “amarela”, indicando risco moderado. Os dados ainda vão ser revisados por profissionais do Serviços Geológicos, o que pode fazer com que a classificação mude.

Segundo o Instituto Geofísico do Peru, o abalo foi registrado às 19:58 no horário local, e a profundidade foi de 116km.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0512

Fecha y Hora Local: 30/07/2026 19:58:43

Magnitud: 5.7

Profundidad: 116km

Latitud: -8.23

Longitud: -74.18

Intensidad: IV Pucallpa

Referencia: 42 km al NE de Pucallpa, Coronel Portillo - Ucayalihttps://t.co/clz7IPMb2D July 31, 2026

Repercussão

Nas redes sociais, internautas peruanos afirmaram que sentiram o tremor. "Não alucinamos. Estou no 3º andar em SJM [San Juan de Miraflores, cidade peruana] e sim houve movimento.. Leve mas longo. Esta app de paga detectou 2.5", disse um deles.

No alucinan. Estoy en un 3er piso en SJM y si hubo movimiento.. Leve pero largo. Esta app de paga detecto 2.5. pic.twitter.com/NAwV0osO6q — Christian Hernandez (@Christian_3C) July 31, 2026

Outros questionavam o tempo de duração do femômeno, já que algumas pessoas relataram ter sentido o terremoto em Lima, capital do país localizada a mais de 724 km de Pucallpa.

Se sabe cuánto fue el tiempo de duración? Lo digo por los comentarios de varios que se sintió en Lima July 31, 2026

Moradores da capital utilizaram as redes sociais para confirmar que sentiram os efeitos.

Este es el que acabamos de sentir en Lima? Fue un remezón leve, pero largo. Cómo que fue en Pucallpa? July 31, 2026