Carro fica pendurado a 20 metros após motorista sofrer mal súbito

Motorista de 71 anos passa mal ao tentar tirar carro do estacioanmento e veículo fica pendurado a 20 metros em Nova Lima - (crédito: Reprodução/Redes sociais )

Um carro ficou suspenso a mais de 20 metros do nível da rua depois que o motorista de 71 anos sofreu um mal súbito enquanto deixava a vaga de um estacionamento de condomínio no Bairro Vila da Serra, em Nova Lima, Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã desta quinta-feira (6/8). O automóvel foi retirado e o condutor saiu sem ferimentos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, por volta das 11h15 o condutor estava tentando retirar o veículo da vaga quando passou mal e acelerou para a frente, atingindo um carro que estava estacionado. Na sequência, a marcha à ré foi engatada e o automóvel colidiu contra a parede do prédio, ficando parcialmente suspenso sobre um desnível de cerca de 20 metros em relação ao nível da rua.

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Antes da chegada das equipes de resgate, moradores do condomínio conseguiram retirar o motorista do veículo. Eles também improvisaram amarrações para evitar que o carro despencasse.

Duas guarnições do Primeiro Batalhão do Corpo de Bombeiros foram enviadas ao local. Os militares estabilizaram o veículo e utilizaram um automóvel de trilha com tração 4x4 equipado com guincho para puxar o carro e colocá-lo novamente em uma área segura do estacionamento.

Apesar do impacto e do risco de queda, o motorista não sofreu ferimentos. Segundo os bombeiros, ele estava apenas bastante nervoso após o ocorrido.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Humberto Santos