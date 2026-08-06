PF investiga desvio de R$ 308 milhões em recursos em quatro estados

A Polícia Federal deflagrou a Operação Heritage para investigar crimes financeiros e lavagem de dinheiro em vários estados - (crédito: Divulgação/PF)

A Polícia Federal deflagrou a Operação Heritage nesta quinta-feira (6/8) para investigar crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, peculato, lavagem de dinheiro e uso indevido de informação privilegiada.

Agentes cumprem 25 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF). As ações ocorrem nos estados de Mato Grosso, São Paulo, Rondônia e Ceará.

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A operação também inclui medidas para o afastamento dos sigilos bancário e fiscal dos investigados, além do bloqueio de bens até o limite aproximado de R$ 316 milhões. A Justiça determinou a proibição de saída do país com o recolhimento de passaportes e o impedimento de contato entre os alvos.

As investigações começaram a partir da análise de um acordo de restituição tributária entre o estado de Mato Grosso e uma empresa privada de telefonia. Há indícios de que a operação financeira serviu para desviar mais de R$ 308 milhões em recursos públicos.

O esquema utilizaria uma estrutura com fundos de investimento em cascata e empresas de fachada para ocultar a origem, movimentação e destino do dinheiro.

Os fatos apurados podem configurar, em tese, os crimes de organização criminosa, peculato, lavagem de dinheiro, crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e uso indevido de informação privilegiada. Outras infrações penais podem ser identificadas no decorrer da investigação.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.