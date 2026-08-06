InícioBrasil
Ciclone Bomba

Veja por quais estados o ciclone-bomba deve passar

O Inmet emitiu alertas de tempestades, vendavais e queda de granizo para partes do país

Mapa com as áreas com potencial para ocorrência de granizo na tarde de quinta-feira - (crédito: Divulgação/Inmet)
Mapa com as áreas com potencial para ocorrência de granizo na tarde de quinta-feira - (crédito: Divulgação/Inmet)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) está monitorando a formação de um ciclone extratropical intenso nas proximidades do Sul do Brasil. O sistema deve iniciar nesta quinta-feira (6/8) nos países vizinhos e depois avançar em direção ao litoral do Rio Grande do Sul. Segundo o instituto, entre sexta (7/8) e sábado (8/8) o fenômeno pode ganhar força muito rapidamente e ser classificado como ciclogênese explosiva, um ciclone bomba. 

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

A previsão indica que o sistema se organiza entre o Sul do Brasil, a Argentina, o Uruguai e o Oceano Atlântico. Amanhã, o ciclone deve afetar principalmente o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, mas afetará outras partes do Brasil.  

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

O Paraná pode ter tempo fechado e chuva com a passagem do sistema; a previsão para a região indica que, após atingir Santa Catarina, o avanço do sistema alcança o estado e mantém o fim de semana com instabilidade e temperaturas mais baixas. 

Em São Paulo, as rajadas começam amanhã à tarde, com alerta laranja para ventos de até 60 km/h. A Defesa Civil do estado prevê que o vento ganhe força na sexta (7) e no sábado (8), quando as rajadas podem chegar a 100 km/h, especialmente no litoral paulista, na faixa leste e em regiões de serra. 

O Rio de Janeiro entra no radar na sequência, com deslocamento gradual das rajadas para o estado, a projeção indica que o vento forte se mova para o território fluminense no domingo (9/8). 

Minas Gerais e Mato Grosso do Sul também podem ter ventos e queda de temperatura com a frente fria. A previsão para o Centro-Sul aponta que a mudança no tempo deve atingir parte do Centro-Oeste e do Sudeste, com rajadas e redução nas temperaturas.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Giovanna Rodrigues

Formada em Jornalismo pela UDF, é repórter do site do Correio Braziliense e cobre temas como Politica, Ciências, Brasil, Mundo e Concursos

Por Giovanna Rodrigues
postado em 06/08/2026 09:07
SIGA
x