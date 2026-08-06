Veja por quais estados o ciclone-bomba deve passar

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) está monitorando a formação de um ciclone extratropical intenso nas proximidades do Sul do Brasil. O sistema deve iniciar nesta quinta-feira (6/8) nos países vizinhos e depois avançar em direção ao litoral do Rio Grande do Sul. Segundo o instituto, entre sexta (7/8) e sábado (8/8) o fenômeno pode ganhar força muito rapidamente e ser classificado como ciclogênese explosiva, um ciclone bomba.
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A previsão indica que o sistema se organiza entre o Sul do Brasil, a Argentina, o Uruguai e o Oceano Atlântico. Amanhã, o ciclone deve afetar principalmente o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, mas afetará outras partes do Brasil.
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O Paraná pode ter tempo fechado e chuva com a passagem do sistema; a previsão para a região indica que, após atingir Santa Catarina, o avanço do sistema alcança o estado e mantém o fim de semana com instabilidade e temperaturas mais baixas.
Em São Paulo, as rajadas começam amanhã à tarde, com alerta laranja para ventos de até 60 km/h. A Defesa Civil do estado prevê que o vento ganhe força na sexta (7) e no sábado (8), quando as rajadas podem chegar a 100 km/h, especialmente no litoral paulista, na faixa leste e em regiões de serra.
O Rio de Janeiro entra no radar na sequência, com deslocamento gradual das rajadas para o estado, a projeção indica que o vento forte se mova para o território fluminense no domingo (9/8).
Minas Gerais e Mato Grosso do Sul também podem ter ventos e queda de temperatura com a frente fria. A previsão para o Centro-Sul aponta que a mudança no tempo deve atingir parte do Centro-Oeste e do Sudeste, com rajadas e redução nas temperaturas.
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