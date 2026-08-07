Lotofácil, Quina, Lotomania, Dupla Sena, Dia da Sorte e mais: resultados desta sexta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta sexta-feira (7/8), seis loterias: os concursos 3756 da Lotofácil; o 7086 da Quina; o 2960 da Lotomania; o 2993 da Dupla Sena, o 1266 do Dia da Sorte e o 883 do Super Sete . O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 2.000.000,00 para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 15-19-09-06-21-20-14-10-13-11-05-03-02-16-22.

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A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

A Quina, com prêmio previsto de R$ 637.702,32, teve os seguintes números sorteados: 22-01-58-39-61.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Com prêmio previsto de R$ 8.097.778,89, a Lotomania apresentou os seguintes números: 78-18-26-16-60-43-27-50-88-49-69-57-91-29-21-65-15-37-46-11.

A quantidade de ganhadores da Lotomania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 11-03-07-50-08-28 no primeiro sorteio; 40-38-49-36-50-47 no segundo sorteio. O prêmio previsto é de R$ 731.974,65 no primeiro sorterio e de R$ 46.151,52 no segundo.

A quantidade de ganhadores da Dupla Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Com prêmio previsto de R$ 300.000,00, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 28-04-11-07-25-23-10. O mês da sorte é Maio.

A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Super Sete

Com prêmio previsto de R$ 4.900.000,00, a Super Sete teve os seguintes números sorteados:

Coluna 1: 9

Coluna 2: 5

Coluna 3: 9

Coluna 4: 9

Coluna 5: 6

Coluna 6: 0

Coluna 7: 5

A quantidade de ganhadores da Super Sete e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

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