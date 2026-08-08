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OVNIS

Entenda investigação dos EUA por OVNI na Bahia em 1963

Novos arquivos mostram investigação norte-americana sobre relato de objeto metálico e tripulante morto; na época, consulado concluiu que não havia evidências do caso

Documento do governo dos Estados Unidos registra investigação sobre o suposto avistamento de um objeto voador em Conde (BA), em novembro de 1963 - (crédito: Reprodução/Departamento de Guerra dos EUA)
Documento do governo dos Estados Unidos registra investigação sobre o suposto avistamento de um objeto voador em Conde (BA), em novembro de 1963 - (crédito: Reprodução/Departamento de Guerra dos EUA)

Um relato sobre a queda de um suposto objeto voador na Bahia, em 1963, entrou no radar do governo dos Estados Unidos e acabou investigado pelo consulado norte-americano no Rio de Janeiro. Mais de seis décadas depois, o episódio voltou a aparecer entre os documentos liberados pelo governo dos EUA sobre Fenômenos Anômalos Não Identificados (UAPs, na sigla em inglês), na última sexta-feira (7/8).

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O caso ocorreu em novembro de 1963, no município de Conde, no litoral norte da Bahia. De acordo com os documentos, uma transmissão em português captada no Rio de Janeiro mencionava o suposto acidente de uma "grande esfera metálica contendo um ocupante falecido".

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O relato chamou a atenção de autoridades norte-americanas. Em 8 de novembro daquele ano, a agência de informações estrangeiras da CIA registrou a transmissão. Seis dias depois, em 14 de novembro, o Departamento de Estado dos EUA enviou um telegrama ao Consulado Americano no Rio de Janeiro para verificar o episódio e uma reportagem publicada pela imprensa brasileira.

A notícia descrevia o objeto como um "grande balão tripulado de metal". O texto também afirmava que havia um tripulante morto no interior, usando um "uniforme ou traje espacial com marcas estranhas".

A investigação foi solicitada após uma demanda do Conselho Nacional de Aeronáutica e Espaço (NASC), que pediu que o caso fosse apurado. O consulado então buscou informações sobre o suposto acidente e sobre a existência de registros que pudessem confirmar o relato.

Sem provas do suposto acidente

A resposta enviada pelo consulado ao governo dos Estados Unidos, em 20 de novembro, enfraqueceu a versão sobre a queda do objeto. O documento cita uma manifestação do Ministério da Aeronáutica brasileiro que negava categoricamente a existência de "qualquer 'objeto estranho'" em Conde. O consulado também afirmou não ter encontrado evidências que confirmassem o episódio.

Assim, embora o caso tenha provocado uma investigação oficial e mobilizado autoridades dos dois países, os documentos não apresentam confirmação de que um objeto não identificado tenha realmente caído na Bahia ou de que houvesse um tripulante morto no local.

O material sobre o episódio de Conde integra a quinta leva de documentos divulgados pelo governo norte-americano no âmbito do Pursue, sistema criado para reunir e disponibilizar arquivos governamentais relacionados a Fenômenos Anômalos Não Identificados.

 

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Amanda S. Feitoza

Jornalista formada pela UnB, com passagens pela Secretaria de Segurança Pública do DF, pelo Instituto Federal de Brasília (IFB) e pela Máquina CW. Entusiasta nas áreas de cultura, educação e redes sociais, integra a equipe do CB-Online.

Por Amanda S. Feitoza
postado em 08/08/2026 11:21 / atualizado em 08/08/2026 11:38
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