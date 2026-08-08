Pitbull enfrenta onça-parda para proteger família em condomínio de SP

Um cachorro da raça pitbull enfrentou uma onça-parda na tarde de quinta-feira, 6, para proteger uma família com três crianças pequenas na Serra da Cantareira, na zona norte de São Paulo, segundo informações do g1.

Uma moradora da casa relatou ao portal que o cachorro percebeu que um animal estava dentro da casa por volta das 3h da madrugada e correu para enfrentá-lo antes mesmo que alguém tivessem notado algo.

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A moradora contou que ouviu os latidos ao levantar para amamentar a filha de três meses. Segundo ela, inicialmente, o marido só conseguiu ver que o pitbull brigava com um outro animal perto da porta dos fundos da casa.

O homem até tentou intervir no começo, mas, ao perceber que se tratava de uma onça, trancou a porta para proteger a família, enquanto esperou o cachorro se desvencilhar para também chamá-lo para outro cômodo da casa.

Imagens enviadas ao portal g1 mostram que o pitbull ficou ferido, enquanto a onça foi observada por câmeras de segurança andando pelo condomínio Itaguaçu, onde a família mora.

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Ao g1, a Prefeitura de São Paulo informou que nem a Guarda Civil Metropolitana (GCM) nem a Divisão da Fauna Silvestre (DFS) foram acionadas para essa ocorrência. E que, "diante do caso, a DFS apurará os fatos".

Segundo a gestão municipal, a orientação é que a população, ao se deparar com animais silvestres, estejam eles feridos ou em situação de risco, não tente capturá-los ou afastá-los por conta própria.

O munícipe deve acionar imediatamente a Guarda Civil Metropolitana (GCM), pelo telefone 153, ou a Divisão da Fauna Silvestre (DFS) da SVMA, pelo WhatsApp (11) 95220-0219, disponível diariamente das 8h às 17h.