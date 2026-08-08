Ciclone-bomba deixa 2,3 mil desalojados e 45 mil sem luz no RS

Os temporais provocados pelo sistema atmosférico que deu origem ao ciclone-bomba que atingiu o Sul e Sudeste do Brasil afetaram 116 municípios do Rio Grande do Sul e deixaram um rastro de estragos. Mais de 2,3 mil pessoas precisaram deixar suas casas, enquanto cerca de 45 mil consumidores permaneciam sem energia elétrica na noite desta sexta-feira (7/8), segundo a Defesa Civil estadual. Uma pessoa morreu e outras cinco ficaram feridas.

A vítima fatal tinha 33 anos e morreu após ser atingida por uma árvore enquanto pilotava uma motocicleta em uma rodovia de Montenegro, na Região Metropolitana de Porto Alegre. Outras cinco pessoas ficaram feridas na ocorrência.

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Entre os municípios mais afetados, estão Novo Hamburgo e Sapiranga, na Região Metropolitana, onde houve grande número de destelhamentos. Novo Hamburgo registrou 480 pessoas desalojadas, enquanto Sapiranga teve 360. São Leopoldo contabilizou 200 desalojados; Nova Hartz, 180; e Portão, também 180.

Os principais danos provocados pelos temporais foram destelhamentos de residências, queda de árvores e interrupções no fornecimento de energia elétrica. Ao longo da passagem do ciclone, cerca de 250 mil pessoas chegaram a ficar sem luz no estado.

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Apesar da redução no número de consumidores afetados, a previsão é de que o fim de semana ainda seja marcado por chuva, ventos fortes e temperaturas baixas em diferentes regiões do Rio Grande do Sul.

Previsão do tempo para o fim de semana

A previsão do Inmet indica fim de semana de frio e temporais em parte da Região Sul. A chuva deve se concentrar no Paraná, no centro e norte de Santa Catarina, no sul de Mato Grosso do Sul e no centro-sul de São Paulo. No Rio Grande do Sul, há possibilidade de geada, principalmente no sul do estado.

Neste sábado (8/8), são esperadas pancadas de chuva no centro-leste e no norte do Paraná. No centro-sul de Santa Catarina e no centro-norte do Rio Grande do Sul, o tempo deve ficar mais firme. Paraná, Santa Catarina e norte do Rio Grande do Sul estão sob aviso amarelo de perigo potencial para tempestades.

Já domingo (9/8), há previsão de chuva e trovoadas isoladas no Paraná, no centro-norte e oeste de Santa Catarina e na divisa entre Santa Catarina e o noroeste do Rio Grande do Sul.