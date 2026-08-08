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HOMICÍDIO

Dois jovens são presos por suspeita de envolvimento em morte de vereador

Edinho Combate ao Câncer foi encontrado morto na residência, em Uberlândia nessa quinta-feira (6/8). A Polícia Civil investiga o caso

O vereador foi encontrado morto em sua residência em Uberlândia, na Região do Triângulo mineiro - (crédito: Reprodução Facebook)
O vereador foi encontrado morto em sua residência em Uberlândia, na Região do Triângulo mineiro - (crédito: Reprodução Facebook)

Dois adolescentes foram presos em Uberlândia, região do Triângulo Mineiro, na manhã desta sexta-feira (7/8). A dupla é apontada como suspeita pela morte do vereador do município Edson Carvalho Ferreira (Democrata). O parlamentar foi encontrado morto em sua residência nessa quinta-feira (6/8). 

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A Polícia Civil de Minas Gerais investiga o caso. A corporação não informou se outras pessoas participaram do homicídio e nem as possíveis motivações.  

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Segundo os agentes, novos detalhes vão ser divulgados com o andamento das investigações. 

Conhecido como Edinho Combate ao Câncer, o parlamentar ocupava pela primeira vez o cargo como vereador e recebeu homenagens da Câmara de Uberlândia. 

“Durante sua atuação na Câmara Municipal, dedicou-se principalmente às pautas voltadas à saúde e à defesa dos pacientes oncológicos. Neste momento de profunda tristeza, a Câmara Municipal de Uberlândia solidariza-se com os familiares, amigos, servidores e todos aqueles que conviveram com o vereador, expressando as mais sinceras condolências", afirmou na nota. 

O corpo do vereador foi velado nesta sexta-feira no Plenário Homero Santos, na sede da casa legislativa municipal.  

*Estagiário sob supervisão da subeditora Juliana Lima

 

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Rafael Silva* - Estado de Minas

Por Rafael Silva* - Estado de Minas
postado em 08/08/2026 17:22
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