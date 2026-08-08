Queda de helicóptero no Rio de Janeiro deixa ao menos 4 mortos

Queda de helicóptero deixou ao menos 4 mortos no RJ - (crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros do RJ)

A queda de um helicóptero Robinson R44 na região do Alto da Boa Vista, no Rio de Janeiro, deixou ao menos quatro pessoas mortas na manhã deste sábado (8/8). Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a aeronave explodiu ao atingir a encosta e as vítimas foram encontradas carbonizadas.

Ainda de acordo com a corporação, o acidente ocorreu por volta das 11h, quando a aeronave caiu em uma região de mata íngreme nos arredores da Vista Chinesa, tradicional mirante e ponto turístico da capital fluminense.

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Até o momento, as vítimas confirmadas são o piloto do helicóptero e três mulheres, mas as identidades ainda não foram verificadas. Ainda não há informações sobre o número total de passageiros no vôo.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram um foco de incêndio na região de mata onde ocorreu o acidente, e equipes especializadas seguem atuando no local. A Força Aérea Brasileira (FAB) informou que enviou investigadores ao local para apurar as circunstâncias do acidente.