Irmãos matam o próprio pai para defender a mãe durante briga

A motivação da agressão e detalhes sobre como ela se deu, bem como objeto utilizado, não foram apurados ainda pela PMMG - (crédito: Leandro Couri/EM/D.A. Press)

Um homem de 43 anos foi morto pelos próprios filhos, de 18 e 21 anos, no Bairro Capitão Eduardo, Região Nordeste de Belo Horizonte. O caso foi registrado na madrugada deste sábado (8/8), após o homem chegar em casa alterado e ameaçar a companheira de morte.

Segundo a Polícia Militar (PM), a equipe foi acionada para uma ocorrência de briga na Rua Eucalipto, por volta das 4h20. A informação inicial era de que os envolvidos estavam muito exaltados e uma pessoa estaria gravemente ferida.

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Ao chegarem ao local, no entanto, os agentes encontraram o homem, de 43 anos, já morto em um matagal. A vítima estava com sinais de luta corporal, marcas no pescoço e os braços amarrados com uma corda.

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O filho de 18 anos contou que o pai teria chegado em casa bastante alterado e agredido a mãe. Temendo pela vida da mulher, ele entrou em luta corporal com o homem. Em determinado momento, o jovem pegou uma enxada e tentou atingir o pai, que teria se esquivado e tomado o equipamento, passando a atacá-lo com a ferramenta.

Foi quando o irmão mais velho, de 21, chegou e, para defender o mais novo, teria dado um golpe de "mata-leão" no pai, que, algum tempo depois, parou de se mexer.

Para evitar que o pai acordasse e voltasse a agredir a companheira, os irmãos pegaram uma corda e amarraram as mãos dele. Em seguida, levaram o corpo para o matagal na parte externa da casa.

Relato da mãe

Em depoimento à PM, a mulher contou que o companheiro tinha um histórico agressivo e constantemente provocava conflitos familiares. No dia dos fatos, ele teria chegado alterado e procurando por ela, querendo saber sobre um evento que ela teria participado. O homem teria chegado a ir ao local e, como não a encontrou, foi para casa e passou a agredi-la e ameaçá-la de morte.

Ainda segundo a mulher, quando o filho entrou em luta corporal com o pai, ela se trancou em um quarto e não presenciou toda a briga.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou a morte no local. A perícia da Polícia Civil fez os levantamentos iniciais na cena do crime e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). Os irmãos, que recusaram atendimento médico, foram conduzidos para a 2ª Central Estadual de Plantão Digital e o caso será investigado pela 4ª Delegacia Leste.