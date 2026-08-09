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Tribunal de Contas da União de Minas Gerais lamenta morte de colaboradora

Formada pela UnB, Bruna Machado Teixeira tinha 57 anos e sofreu um mal súbido na última quarta-feira (5/8)

Bruna Machado Teixeira atuava na comunicação interna do TCU - (crédito: Reprodução TCEMG)
Bruna Machado Teixeira atuava na comunicação interna do TCU - (crédito: Reprodução TCEMG)

Morreu, na última quarta-feira (5/8), a colaboradora da Secretaria de Comunicação do Tribunal de Contas da União (TCU) Bruna Machado Teixeira, de 57 anos. Ela sofreu um mal súbito enquanto estava em Ouro Preto (MG). A informação foi confirmada pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG).

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Bruna atuava na comunicação interna do TCU e havia participado, na mesma semana, do IV Congresso Nacional de Comunicação dos Tribunais de Contas (CNCTC). Ela se formou em Letras e em Publicidade e Propaganda pela Universidade de Brasília (UnB). 

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Em nota, o TCEMG lamentou o ocorrido. “Sua partida enluta não apenas o TCU, mas toda a Rede de Comunicação dos Tribunais de Contas, que perde precocemente uma profissional exemplar, colega querida e referência de dedicação, generosidade e espírito público”, diz o comunicado. 

Bruna Machado deixa a mãe e dois irmãos. O sepultamento aconteceu no Campo da Esperança, em Brasília, na quinta (6).

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 09/08/2026 18:49 / atualizado em 09/08/2026 19:07
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