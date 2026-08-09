Tornado atinge Paraná e deixa desalojados; veja vídeos

Um tornado atingiu Piraí do Sul, Paraná, no fim da tarde de sábado (8/8). O fenômeno provocou danos em diferentes pontos do município, principalmente na área rural, e deixou 20 pessoas desalojadas. Não há registro de vítimas.
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Segundo boletim divulgado pela Defesa Civil do Paraná na manhã deste domingo (9/8), cerca de 20 residências foram afetadas em uma área localizada a aproximadamente 30 quilômetros do centro de Piraí do Sul. Os danos atingiram comunidades como Capinzal, Jararaca, Fundão e o bairro Santo André.
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As pessoas que precisaram deixar as casas foram acolhidas por parentes. Após a passagem do tornado, a Defesa Civil distribuiu lonas para cobrir imóveis que tiveram estruturas destelhadas. O bairro Santo André também ficou isolado após árvores caírem em trechos de rodovia. A prefeitura utiliza máquinas para retirar os obstáculos e liberar o acesso ao local.
As equipes que atuam no município estão concentradas em um Posto de Comando instalado no quartel da Brigada Comunitária. Participam dos trabalhos agentes da Defesa Civil, do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), do Núcleo Regional de Atuação, do Corpo de Bombeiros e de outros órgãos da Segurança.
Simepar analisa intensidade do tornado
Em nota ao Correio, a Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) informou que uma equipe está em Piraí do Sul para avaliar os danos e analisar as características do fenômeno. A Defesa Civil também enviou um operador de drone para fazer registros aéreos da área atingida.
Vídeos encaminhados ao Centro Operacional do Simepar apresentam características que indicam a ocorrência de um tornado. A categoria e a intensidade do fenômeno, no entanto, ainda não foram definidas.
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A classificação será feita após a análise conjunta das imagens aéreas, dos relatos de moradores e da distribuição dos danos registrados no município.
Além de Piraí do Sul, outras cidades do Paraná registraram ocorrências relacionadas a vendavais e queda de granizo. Jaguariaíva, Sapopema e Candói também tiveram danos provocados pelas instabilidades. De acordo com a Simpear, em Candói, o boletim municipal registra 40 danos humanos e 10 danos materiais decorrentes do temporal.
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