Bolão do Ceará leva R$ 164 milhões da Mega-Sena; DF bate na trave

Um bolão registrado na cidade de Fortaleza, no Ceará, acertou as cinco dezenas do concurso 3042 da Mega-Sena sorteado na manhã deste domingo (9/8). As informações da Caixa Economica Federal indicam que o bilhete tinha 100 cotas e 15 números apostados.

Os sortudos dividiram exatos R$ 164.895.645,00. Os números sorteados foram 02 - 05 - 10 - 35 - 40 - 53.

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Mas a sorte não estava muito longe do Distrito Federal. Três bilhetes acertaram cinco números na capital e quase levaram a bolada da Mega-Sena. Os três sortudos levaram R$ 22.927,51, cada.

Um dos registros foi feito na Casa Lotérica Samambaia 313, na QR 313 de Samambaia. Os outros dois foram feitos de forma on-line e a Caixa não divulga o endereço por questões de segurança.

Em todo o país, 246 bilhetes acertaram cinco números. O próximo sorteio da Mega-Sena será na terça-feira (11/8) e o valor do prêmio é estimado em R$ 3,5 milhões.