TV Globo demite cinegrafista após agressão a jornalista antes de debate em SP

Bastidores do primeiro debate pelo governo paulista foram marcados por violência - (crédito: Reprodução/Rádio Bandeirantes)

A TV Globo rescindiu neste domingo (9/8) o contrato de um cinegrafista da GloboNews acusado de agredir o jornalista Igor Carvalho, repórter e supervisor do Brasil de Fato, pouco antes do primeiro debate entre os candidatos ao governo de São Paulo nas eleições de 2026. O episódio ocorreu na sede da Band, em São Paulo, onde o encontro foi realizado.

O debate abriu a temporada de diálogos entre candidatos aos governos estaduais promovida pela Band e reuniu os dois principais nomes da disputa paulista: o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), candidato à reeleição, e o ex-ministro Fernando Haddad (PT). O encontro foi transmitido em parceria com a TV Cultura, a Gazeta e a Jovem Pan e teve como foco a discussão de propostas para o estado.

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A confusão ocorreu antes do início da transmissão, enquanto jornalistas e equipes de comunicação se movimentavam nas dependências da emissora. Segundo relatos sobre o episódio, Carvalho teria sido atingido por uma cabeçada desferida pelo cinegrafista.

A equipe de segurança da Band retirou o profissional do local, enquanto o jornalista recebeu atendimento.

Um cinegrafista da GloboNews foi retirado das dependências do Grupo Bandeirantes em São Paulo, após uma confusão com o fotógrafo Igor Carvalho, do Brasil de Fato.

Segundo relatos, durante a cobertura jornalística, o cinegrafista teria dado uma cabeçada no fotógrafo. Após o… pic.twitter.com/6HrZrlusN2 August 9, 2026

Após analisar o caso, a Globo decidiu encerrar o vínculo com o cinegrafista, que trabalhava para a empresa como prestador de serviço temporário. Em comunicado, a emissora afirmou:

"A Globo repudia com veemência qualquer forma de violência. Após analisar os fatos relacionados ao episódio, a empresa rescindiu o contrato do profissional envolvido, que atuava como prestador de serviço temporário", diz a nota da emissora.

O Brasil de Fato também se manifestou sobre a agressão e afirmou que o episódio representa uma ameaça ao exercício profissional de jornalistas. Em nota, o veículo destacou:

"O Brasil de Fato reforça que o exerício da atividade jornalística deve ser protegido. Agressões a profissionais de imprensa configuram ataque à liberdade de imprensa e ao direito da sociedade à informação", diz o texto.

Debate marcou início da corrida eleitoral em SP

O debate entre Tarcísio de Freitas e Fernando Haddad marcou o primeiro debate televisivo da eleição para o governo paulista. Os dois já haviam protagonizado a disputa pelo cargo em 2022, quando Tarcísio venceu Haddad no segundo turno.

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Quatro anos depois, eles voltam a se enfrentar na corrida pelo Palácio dos Bandeirantes.