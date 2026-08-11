Influenciadora Vampira 085 morre em acidente em rodovia em Minas

Influenciadora com mais de 58 mil seguidores morreu no acidente com sete mortes na BR-251 - (crédito: Redes Sociais/Reprodução)

A influenciadora Alana Alves da Silva, de 28 anos, conhecida como “Vampira 085”, foi uma das sete vítimas fatais da batida envolvendo dois carros no sábado (8/8), na BR-251, em Salinas, no Norte de Minas. Ela vivia em Fortaleza, no Ceará, e acumulava mais de 58 mil seguidores nas redes sociais.

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Alana estava em um Fiat Cronos conduzido por Pedro Yan Linhares Guimarães, de 24 anos. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista provocou a colisão frontal após desobedecer a uma ordem de parada e fugir pela rodovia.

O acidente aconteceu no km 304 da BR-251 e deixou sete pessoas mortas. Após a batida, a PRF encontrou 137 quilos de maconha dentro do Cronos, distribuídos em 164 tabletes.

Nessa segunda-feira (10/8), a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que Pedro Yan usava tornozeleira eletrônica em razão de medida cautelar e tinha passagem anterior por tráfico de drogas. Ele também não possuía habilitação.

Pedro Yan respondia a processo criminal na Justiça de Aracati, sua cidade natal, no Ceará. O município, conhecido por abrigar a praia de Canoa Quebrada, registra disputas entre grupos criminosos envolvidos com o tráfico de drogas, incluindo a presença do Comando Vermelho (CV).

Até o momento, porém, não há confirmação de que o motorista tivesse vínculo com a facção criminosa. A origem e o destino da droga encontrada no veículo também serão investigados.

Três ocupantes do Cronos morreram

Além de Alana, outros dois ocupantes do Fiat Cronos morreram. Pedro Yan e Ramon Silvério Nogueira, de 19 anos, chegaram a ser socorridos, mas morreram em um hospital de Salinas. A influenciadora morreu no local do acidente.

Uma quarta ocupante, identificada como Letícia Freitas Braga, de 21 anos, ficou gravemente ferida e permanece internada em um hospital de Salinas. Segundo a Polícia Civil, ela sofreu traumatismo cranioencefálico e várias fraturas.

Fuga da polícia foi a causa do acidente que deixou 7 mortos na BR-251

Diante da apreensão dos 137 quilos de maconha transportados no veículo, a Polícia Civil instaurou inquérito para investigar os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Após a conclusão dos procedimentos, o delegado responsável deverá extinguir a punibilidade de Pedro Yan e dos outros dois ocupantes mortos em razão dos óbitos.

Quatro amigos morreram no Astra

Todos os quatro ocupantes do Astra atingido pelo Cronos morreram. As vítimas foram identificadas como os irmãos aposentados Argemiro Machado da Silva, de 79 anos, e Valmir Machado da Silva, de 76, além dos amigos Alcides Silva Santos, de 77, e Gilmar Bispo dos Santos, de 46.

Os quatro eram moradores de Ruy Barbosa, na Região da Chapada Diamantina, na Bahia, e viajavam para São Paulo. Segundo um sobrinho de Argemiro e Valmir, os irmãos trabalharam durante anos como eletricistas na capital paulista e, após se aposentarem, retornaram à cidade natal. Eles viajavam a passeio e davam carona para Gilmar e Alcides.

Os corpos foram sepultados nessa segunda-feira (10/8), em Ruy Barbosa. A prefeitura providenciou o traslado e arcou com as despesas funerárias.

Motorista fugia da PRF

Acidente aconteceu no km 304 da BR-251 CBMMG/Divulgação

A colisão frontal aconteceu no km 304 da BR-251, no trecho entre Salinas e a BR-116. Segundo a PRF, o Cronos seguia no sentido Salinas/BR-116 quando o motorista desobedeceu a uma ordem de parada no km 314 e iniciou uma fuga.

Durante o trajeto, conforme a corporação, o motorista realizou manobras arriscadas e, em uma curva, invadiu a contramão ao tentar ultrapassar quatro veículos.

Cerca de 10 quilômetros depois do ponto onde recebeu a ordem de parada, o Cronos bateu de frente com o Astra que trafegava no sentido contrário.

Os corpos das vítimas foram encaminhados ao Instituto Médico-Legal (IML) de Taiobeiras, onde passaram por necropsia e foram liberados no domingo (9/8).