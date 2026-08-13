Tecnologia de caçadores de tornados chega ao Brasil

A equipe Team Dominator, liderada pelo meteorologista norte-americano Reed Timmer, planeja trazer seus famosos veículos blindados e equipamentos de ponta para a região Sul do Brasil - (crédito: Reprodução/Team Dominator)

O Brasil está prestes a receber uma das mais avançadas tecnologias de monitoramento de tempestades do mundo. A equipe Team Dominator, liderada pelo meteorologista norte-americano Reed Timmer, planeja trazer seus famosos veículos blindados e equipamentos de ponta para a região Sul do Brasil, com atuação prevista para os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, uma área com histórico de fenômenos climáticos extremos.

Segundo Timmer, a expedição é motivada pela influência do fenômeno El Niño, que pode intensificar a ocorrência de tempestades severas. O meteorologista sugere que as condições atmosféricas entre o fim do inverno e o início da primavera podem ser propícias para a formação de tempestades severas e tornados na região, que ele considera parte da "Alameda dos Tornados da América do Sul", embora a afirmação não represente uma previsão oficial.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia Mais

O que são os veículos Dominator?

Os veículos da Team Dominator, conhecidos como "Dominator", não são carros comuns. Eles são projetados para funcionar como laboratórios meteorológicos móveis, capazes de entrar e resistir a tempestades violentas, incluindo tornados. A estrutura blindada e o peso elevado garantem que permaneçam no chão mesmo sob ventos extremamente fortes.

Equipados com radares Doppler móveis, sensores de pressão, temperatura e umidade, eles coletam dados em tempo real de dentro do fenômeno. Essa capacidade de análise interna é o que diferencia o trabalho da equipe, fornecendo informações que radares fixos e satélites não conseguem captar com o mesmo nível de detalhe.

Na prática, a equipe posiciona os veículos no caminho da tempestade para lançar sondas e registrar o comportamento dos ventos. O radar Doppler, em particular, é fundamental para identificar padrões de rotação no interior das nuvens, um dos principais indicativos para a formação de um tornado.

A presença temporária da equipe e seus equipamentos no país pode contribuir para a pesquisa meteorológica nacional. Os dados coletados podem aprimorar os modelos de previsão de curto prazo e ajudar a Defesa Civil e outros órgãos a emitir alertas mais rápidos e precisos para a população, aumentando a segurança em áreas de risco.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.