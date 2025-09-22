Tornado faz casa ser arrastada pelo vento e parar em cima de carro em SC

Casa foi arrastada pelo vento e parou em cima de carro - (crédito: Reprodução/X/@mariohildebrand)

O município Barra Bonita, em Santa Catarina, enfrentou queda de granizo e uma tempestade causada por um tornado no sábado (20/9). Essa condição de instabilidade fez com que telhados fossem destruídos e árvores caíssem. Em uma das ocorrências, uma casa foi arrancada pelo vento e parou em cima de um carro.

Segundo a Defesa Civil estadual, intensas instabilidades se desenvolveram no Extremo Oeste e Oeste de Santa Catarina devido à intensificação de uma baixa pressão no interior do continente e pelo reforço do calor.

Granizo registrado entre São Miguel do Oeste e Barra Bonita, em Santa Catarina (foto: Coordenadoria Regional de Defesa Civil de São Miguel do Oeste)

"As instabilidades avançam pela fronteira com a Argentina e ganham intensidade próximo às cidades de São Miguel do Oeste e Barra Bonita, onde houve registro de queda de granizo e danos por conta da passagem de um tornado, caracterizando a ocorrência de uma tempestade severa na região", disse a Defesa Civil.

O que são tornados?

Tornados são redemoinhos de vento formados na baixa atmosfera, apresentando-se com características de nuvens escuras, de formatos afunilados, semelhantes a uma tuba, que descem até tocar a superfície da terra, com grande velocidade de rotação.



Leia também: Obras na orla de Balneário Camboriú incluem até muro subterrâneo

De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemanden), os tornados são formados pela redução súbita na pressão em certos pontos de sistemas convectivos, o que faz com que o ar passe a girar ao redor dos pontos onde a pressão é inferior.

Devido à intensa rotação, ocorre a formação de um cone que descende das nuvens. Antes de tocar o solo, essa formação recebe o nome de nuvem funil. Após o contato com o chão, considera-se o evento como um tornado.



Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular