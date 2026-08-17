Três pessoas morrem em acidente envolvendo quatro veículos na MGC-452

O acidente envolveu dois caminhões de carga, um carro de passeio e uma motocicleta - (crédito: Reprodução/CBMMG)

Três pessoas morreram em um acidente envolvendo quatro veículos na MGC-452, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, na tarde desse domingo (16/8). A batida ocorreu por volta das 18h, no km 140 da rodovia, e envolveu dois caminhões de carga, um carro de passeio e uma motocicleta.

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Segundo relatos de testemunhas, a dinâmica do acidente teria começado durante uma possível ultrapassagem. Na sequência, um dos caminhões tombou sobre a pista e atingiu a motocicleta.

As três vítimas que morreram estavam no carro e na motocicleta. O condutor do automóvel, um homem de aproximadamente 60 anos, ficou preso às ferragens e teve o óbito constatado no local. Ele foi retirado pelos bombeiros após o desencarceramento.

Os dois ocupantes da motocicleta, um homem e uma mulher, também morreram. O condutor ficou preso sob o caminhão que havia tombado. Para retirar a vítima, os bombeiros usaram o guincho da concessionária para movimentar o caminhão.

Como a vítima estava em óbito, a retirada ocorreu somente depois da conclusão dos trabalhos da Perícia da Polícia Civil.

As outras duas ocupantes do carro, mulheres de aproximadamente 55 e 20 anos, foram atendidas no local e encaminhadas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para unidades de saúde.

O segundo caminhão envolvido sofreu danos de menor proporção e não houve vítimas entre seus ocupantes.

O Corpo de Bombeiros mobilizou equipes para o atendimento da ocorrência. Também participaram da operação três unidades de suporte do Samu, duas viaturas da concessionária responsável pela rodovia, além da Polícia Militar e da Perícia da Polícia Civil.

Após a conclusão dos trabalhos das equipes de emergência e da perícia, a Polícia Militar e a concessionária adotaram as medidas necessárias para a liberação da pista e a normalização do fluxo de veículos.