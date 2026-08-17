Petrobras confirma petróleo no Amapá, mas volume exato ainda é desconhecido

A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, confirmou nesta segunda-feira (17/8) a descoberta de petróleo no poço Morpho, na Bacia da Foz do Amazonas, no litoral do Amapá. Embora a estatal ainda não saiba o tamanho do reservatório nem o volume que poderá ser explorado, o achado reforça o otimismo da companhia sobre o potencial da Margem Equatorial.
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“Tem petróleo, tem descoberta. A gente ainda não sabe quanto”, afirmou Chambriard durante evento no Amapá com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Segundo ela, a perfuração do poço deve ser concluída nos próximos 15 a 20 dias e, depois disso, a Petrobras iniciará uma nova etapa para delimitar a descoberta e medir a extensão e o volume recuperável do reservatório.
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Na prática, a confirmação é um passo importante para a estatal porque reduz uma das principais dúvidas sobre a região: se havia, de fato, petróleo na área explorada. Isso, porém, ainda não significa que o Amapá tenha encontrado uma nova grande reserva.
A expectativa da Petrobras está ligada também ao futuro da produção brasileira. Atualmente, cerca de 80% do petróleo produzido no país vem do pré-sal, que, segundo Chambriard, deve atingir o pico de produção entre 2034 e 2035. A partir daí, será necessário encontrar novas reservas para evitar uma queda na produção e manter o Brasil entre os maiores produtores mundiais.
“Não tem futuro para uma empresa de petróleo sem exploração”, afirmou a presidente da Petrobras. O Brasil é atualmente o sétimo maior produtor mundial de petróleo, e a busca por novas fronteiras tem como objetivo garantir a reposição das reservas que sustentam essa posição.
A descoberta no poço Morpho ocorre após a Petrobras ter anunciado, na sexta-feira (14/8), a identificação de hidrocarbonetos durante a perfuração da área. O novo anúncio, agora, confirma que o material encontrado inclui petróleo.
Local exato da descoberta
Localizado a cerca de 175 quilômetros da costa do Amapá, o poço está no bloco FZA-M-59, em águas ultraprofundas da Bacia da Foz do Amazonas. A Petrobras prevê ainda a perfuração de outros três poços no mesmo bloco, o que dependerá de novas autorizações ambientais, além de outros cinco em áreas adjacentes.