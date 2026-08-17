Discord suspende transmissão ao vivo depois de decisão da ANPD

O Discord suspendeu a funcionalidade ‘Go Live’ depois de determinação da Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD). A medida foi motivada pelo caso da adolescente de 13 anos que tirou a própria vida durante transmissão ao vivo na plataforma, no último mês.

Na semana passada, o Discord admitiu que houve uma falha no sistema de segurança. De acordo com o relatório enviado ao Ministério da Justiça pela plataforma, a transmissão começou às 2h30 da madrugada. O primeiro aviso de risco iminente aconteceu às 3h50, mas apenas às 4h15 o servidor foi retirado do ar.

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De acordo com a ANPD, a plataforma não cumpriu com as medidas de proteção e fiscalização para proteger crianças e adolescentes. A suspensão afeta apenas o recurso de transmissão, usado para vídeos ao vivo em servidores fechados. Tanto a autarquia quanto o Dircord retificam que a plataforma continuará funcionando no país.

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Em nota, o Dircord disse estar trabalhando de “boa-fé” com a ANPD para restabelecer o acesso ao recurso o mais rápido possível.

“O Discord continua aqui para você, e estamos trabalhando para restabelecer esses recursos o mais rápido possível. Seguimos comprometidos com a nossa comunidade no Brasil, assim como sabemos que ela está comprometida com o Discord. Trabalhamos todos os dias para manter esses indivíduos fora da nossa plataforma e para tornar o Discord mais seguro para os adolescentes. Temos colaborado e continuamos colaborando com as autoridades policiais neste caso.”

*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro