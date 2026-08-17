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ELEIÇÕES 2026

Zema é criticado por usar música de Gabriel Diniz em vídeo

Internautas apontaram falta de sensibilidade na escolha após governador usar aviãozinho em publicação ao som do cantor morto em acidente aéreo

22/06/2026. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Debate na CNI a indústria na agenda dos presidenciáveis. Romeu Zema - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)
22/06/2026. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Debate na CNI a indústria na agenda dos presidenciáveis. Romeu Zema - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

O candidato a Presidência Romeu Zema (Novo) foi alvo de críticas nas redes sociais nesta segunda-feira (17/8) após publicar um vídeo de campanha ao som de Jennifer, um dos maiores sucessos de Gabriel Diniz, cantor que morreu aos 28 anos em um acidente aéreo, em 2019. A escolha da música chamou a atenção dos internautas porque o vídeo tem justamente um avião como elemento central.

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Na publicação, feita com Inteligência Artificial (IA), Zema aparece dobrando uma folha de papel e transformando-a em um aviãozinho. “Olha o aviãozinho!”, escreveu o governador de Minas Gerais na legenda do vídeo. 

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A aeronave de papel é lançada e percorre diferentes regiões do país até chegar ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ao abrir o papel, Lula encontra a mensagem: “Lugar de intocável é na cadeia! Tô chegando... Zema”. Em seguida, o presidente aparece irritado.

A combinação entre a trilha sonora e a cena com o avião foi o que provocou a reação dos internautas que classificaram como “burrice”, “sem noção” e “insensibilidade” ao ocorrido com o cantor. 

Um internauta escreveu: "Que gafe absurda. Tanta coisa pra mandar pro presidente, o cara vai e me manda um aviãozinho de papel com música do Gabriel Diniz de fundo'. 

Outro escreveu: "O cara usou uma música de Gabriel Diniz que morreu de uma queda de avião, pra uma propaganda de um avião de papel?". 

Veja mais comentários:

O Correio entrou em contato com Romeu Zema para uma declaração oficial sobre o assunto e ainda não obteve resposta. O espaço segue aberto. 

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Nathallie Lopes

Repórter

Jornalista e também formada em relações internacionais. É repórter do site do Correio, onde escreve sobre temas diversos, e assina o Blog do Servidor

Por Nathallie Lopes
postado em 17/08/2026 18:18
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