Zema é criticado por usar música de Gabriel Diniz em vídeo

22/06/2026. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Debate na CNI a indústria na agenda dos presidenciáveis. Romeu Zema - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

O candidato a Presidência Romeu Zema (Novo) foi alvo de críticas nas redes sociais nesta segunda-feira (17/8) após publicar um vídeo de campanha ao som de Jennifer, um dos maiores sucessos de Gabriel Diniz, cantor que morreu aos 28 anos em um acidente aéreo, em 2019. A escolha da música chamou a atenção dos internautas porque o vídeo tem justamente um avião como elemento central.

Na publicação, feita com Inteligência Artificial (IA), Zema aparece dobrando uma folha de papel e transformando-a em um aviãozinho. “Olha o aviãozinho!”, escreveu o governador de Minas Gerais na legenda do vídeo.

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A aeronave de papel é lançada e percorre diferentes regiões do país até chegar ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ao abrir o papel, Lula encontra a mensagem: “Lugar de intocável é na cadeia! Tô chegando... Zema”. Em seguida, o presidente aparece irritado.

A combinação entre a trilha sonora e a cena com o avião foi o que provocou a reação dos internautas que classificaram como “burrice”, “sem noção” e “insensibilidade” ao ocorrido com o cantor.

Um internauta escreveu: "Que gafe absurda. Tanta coisa pra mandar pro presidente, o cara vai e me manda um aviãozinho de papel com música do Gabriel Diniz de fundo'.

Namoral... Que gafe absurda kkkkkk



Tanta coisa pra mandar pro presidente, o cara vai e me manda um aviãozinho de papel com música do Gabriel Diniz de fundo.



Não é possível que ninguém pensou nisso... — TioPhilll (@walace_mateus) August 17, 2026

Outro escreveu: "O cara usou uma música de Gabriel Diniz que morreu de uma queda de avião, pra uma propaganda de um avião de papel?".

O cara usou uma música de Gabriel Diniz que morreu de uma queda de avião, pra uma propaganda de um avião de papel ? — Zé Neto (@zenetoalves) August 17, 2026

Veja mais comentários:

Nossa como é mal caráter esse Romeu Zema. A música com avião de um cantor que faleceu com a queda de um avião! Surreal! August 17, 2026

Porque usou a música de um cara que morreu de uma queda de avião? — gbaraujo (@bielbolso49362) August 17, 2026

O Correio entrou em contato com Romeu Zema para uma declaração oficial sobre o assunto e ainda não obteve resposta. O espaço segue aberto.